Yemekteyiz Maral kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Maral Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'ın sunumuyla her gün ekrana gelen Yemekteyiz yarışmasında yeni hafta başladı. Peki, emekteyiz Maral Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Maral Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ MARAL KİMDİR?

41 yaşında olan isim, İstanbul doğumlu olduğunu belirtiyor. Hayatının önemli bir bölümünü bu şehirde geçirdiğini dile getirirken, köklerine bağlı bir profil çiziyor.

Bir çocuk sahibi olan isim, annelik rolünün hayatındaki en belirleyici unsurlardan biri olduğunu ifade ediyor. Çocuğuyla olan bağının kendisi için her şeyden önce geldiğini vurguluyor.

Oğlunu hiçbir zaman yanından ayırmadığını söyleyen isim, birlikte vakit geçirmenin kendisine güç verdiğini ve motivasyonunu artırdığını dile getiriyor. Bu bağın hayatındaki tüm kararları etkilediğini de ekliyor.

Mutfakta kendine güvendiğini açıkça ifade eden isim, yeteneğiyle farkını ortaya koyacağını iddia ediyor. Kendi tarzını ve yorumunu yansıtarak iddialı bir performans sergilemeye hazır olduğunu söylüyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.