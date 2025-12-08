Yemekteyiz Biray kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Biray Hanım kaç yaşında, nereli?

Zuhal Topal'la Yemekteyiz programının 8-12 Aralık haftasında yarışacak olan Biray Hanım'ın hayatı merak ediliyor. Peki, Yemekteyiz Biray Hanım kimdir? Zuhal Topal'la Yemekteyiz Biray Hanım kaç yaşında, nereli?

YEMEKTEYİZ BİRAY KİMDİR?

49 yaşındaki yarışmacı, iki çocuk annesi ve emekliliğin ardından vaktini mutfak tutkusuna ayırıyor. Yıllar içinde geliştirdiği tarifleriyle çevresinin beğenisini kazanan yarışmacı, iddiasını mutfakta göstermeye hazırlanıyor.

Yemek yapmayı sadece bir hobi değil, aynı zamanda bir ustalık alanı olarak gören yarışmacı, yarışmada lezzetleriyle fark yaratmayı hedefliyor. Ailesi ve yakın çevresi tarafından desteklenen yarışmacı, bu alandaki iddiasını jüriye kanıtlamak istiyor.

Kazandığı takdirde ödülü kızlarına unutulmaz bir seyahat deneyimi sunmak için kullanacağını belirten yarışmacı, hem ailesine hem de kendisine bir gurur yaşatmayı amaçlıyor.

YEMEKTEYİZ HAKKINDA

Yemekteyiz, ilk olarak Ekim 2008'de Show TV'de yayınlanan Come Dine with Me formatını temel alan bir Türk televizyon realite dizisidir. Program daha sonra Ekim 2012'de Fox'a devredilmiştir. 2017 yılından bu yana TV8'de yayınlanmaktadır.