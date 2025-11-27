Yasin Kol Galatasaray karnesi! Yasin Kol'un yönettiği Galatasaray maçları!

Galatasaray'ın son yıllardaki kritik maçlarında düdük çalan Yasin Kol, sarı-kırmızılı camianın en çok mercek altına aldığı hakemlerden biri haline geldi. Özellikle "Yasin Kol Galatasaray karnesi" ve "Yasin Kol'un yönettiği Galatasaray maçları" soruları, taraftarların ve futbol kamuoyunun en sık araştırdığı konular arasında yer alıyor. Peki, Yasin Kol Galatasaray karnesi nasıl? Yasin Kol'un yönettiği Galatasaray maçların detayları haberimizde!

YASİN KOL GALATASARAY KARNESİ NASIL?

Galatasaray'ın Süper Lig'deki kritik karşılaşmalarında zaman zaman tartışmaların odağında yer alan hakem Yasin Kol, son yıllarda sarı-kırmızılı takımın birçok zorlu mücadelesinde düdük çaldı. Bu maçlarda çıkan sonuçlar, Galatasaray camiasında hakemin performansının sorgulanmasına ve istatistiklerinin mercek altına alınmasına yol açtı.

Hem skor dağılımı hem de maçların kırılma anları incelendiğinde, Yasin Kol'un yönettiği Galatasaray müsabakalarının oldukça dengeli geçtiği görülüyor. Farklı sezonlara yayılan bu karşılaşmalar, sarı-kırmızılıların performans grafiğini de yakından ilgilendiriyor.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışının giderek sertleştiği son üç sezonda Galatasaray'ın Yasin Kol yönetiminde oynadığı maçlar; derbi atmosferinden deplasman baskısına, gol düellosundan kıran kırana mücadelelere kadar geniş bir yelpazeye sahip.

Aşağıda bu maçların detaylı analizi ve Yasin Kol'un Galatasaray üzerindeki etkilerine dair kapsamlı bir değerlendirme yer alıyor.

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI!

Yasin Kol'un son yıllarda yönettiği Galatasaray maçları, skorlar ve sezon koşulları dikkate alındığında oldukça dikkat çekici bir tablo ortaya koyuyor. Sarı-kırmızılılar, hakem Kol'un görev aldığı karşılaşmalarda galibiyet, beraberlik ve mağlubiyetleri neredeyse eşit oranda yaşadı. İşte sezon bazlı ayrıntılı bir değerlendirme:

04.10.2025 – Galatasaray 1-1 Beşiktaş

(2025/26 Sezonu – Süper Lig 8. Hafta)

22.09.2025 – Galatasaray 3-1 Konyaspor

(2025/26 Sezonu – Süper Lig 6. Hafta)

29.03.2025 – Beşiktaş 2-1 Galatasaray

(2024/25 Sezonu – Süper Lig 29. Hafta)

09.03.2025 – Alanyaspor 1-2 Galatasaray

(2024/25 Sezonu – Süper Lig 27. Hafta)

20.05.2022 – Antalyaspor 1-1 Galatasaray

(2021/22 Sezonu – Süper Lig 38. Hafta)