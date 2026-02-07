Yarın yağmur var mı? 8 Şubat bugün hangi şehirlerde yağmur yağacak, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa'da yağmur var mı?

8 Şubat Pazar günü için paylaşılan hava durumu tahminleri, hafta sonunu planlayan vatandaşların yakın takibinde. Yurt genelinde beklenen sıcaklık değişimleri, yağış ihtimali ve rüzgârın etkisi günlük planları şekillendirirken, uzmanlar ani hava değişimlerine karşı tedbirli olunması gerektiğine dikkat çekiyor. İl il hava durumu detayları ve güncel tahminler haberin devamında yer alıyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VAR MI?

İstanbul'da 8 Şubat Pazar günü için yağış ihtimali öne çıkıyor. Gün içinde yer yer hafif yağmur geçişleri beklenirken, sıcaklıklar mevsim normallerine yakın seyrediyor. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde hava koşullarına karşı dikkatli olunması öneriliyor.

İZMİR'DE YAĞMUR VAR MI?

İzmir'de gün boyunca parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Yağış ihtimali düşük seviyede olsa da kıyı kesimlerde kısa süreli hafif yağmur geçişleri görülebilir.

ANKARA'DA YAĞIŞ BEKLENİYOR MU?

Başkent Ankara'da hava genellikle çok bulutlu. Gün içinde hafif yağmur ya da yüksek kesimlerde yer yer karla karışık yağmur ihtimali bulunuyor. Sıcaklıklarda belirgin bir düşüş beklenmiyor.

ANTALYA'DA YAĞMUR ETKİLİ OLACAK MI?

Antalya'da yağış ihtimali diğer illere göre daha yüksek. Zaman zaman sağanak yağmur görülebilir. Kıyı kesimlerde rüzgârın etkisini artırması bekleniyor.

YALOVA'DA YAĞMUR VAR MI?

Yalova'da gün genelinde bulutlu hava hâkim. Aralıklı yağmur geçişleri beklenirken, özellikle öğle saatlerinden sonra yağış olasılığı artıyor.