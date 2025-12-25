Yarın okullar tatil mi? İstanbul Valiliği kar tatili duyurusu yaptı mı?

İstanbul Valiliği, megakent için soğuk hava uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada cuma ve cumartesi günlerine dikkat çekilerek, kentin özellikle kuzey bölgeleri ile yüksek rakımlı alanlarında yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olabileceği belirtildi. Ayrıca gece ve sabah saatlerinde buzlanma ile don riskine karşı vatandaşların tedbirli davranması istendi. Yarın okullar tatil mi?

İSTANBUL İÇİN VALİLİKTEN KAR UYARISI

İstanbul'da etkisini artıran soğuk havaya rağmen yılbaşına kısa süre kala henüz kar yağışı görülmedi. Kentte yaşayanların merakla beklediği açıklama ise İstanbul Valiliği'nden geldi.

CUMA GÜNÜNDEN SONRA HAVA DAHA DA SOĞUYACAK

İstanbul Valiliği tarafından yapılan bilgilendirmede, cuma ve cumartesi günleri itibarıyla kentin özellikle kuzey bölgeleri ve yüksek rakımlı alanlarında kar yağışı beklendiği bildirildi. Meteorolojik değerlendirmelere göre 26 Aralık Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının 5 ila 8 derece arasında düşerek mevsim normallerinin altına ineceği, soğuk ve yağışlı havanın önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdüreceği kaydedildi.

KUZEY VE YÜKSEK BÖLGELERDE KAR İHTİMALİ

26 Aralık Cuma ve 27 Aralık Cumartesi günlerinde İstanbul genelinde yağışların çoğunlukla yağmur şeklinde olması öngörülürken, kentin kuzey kesimleri ile yüksek noktalarında yer yer karla karışık yağmur ve kar görülebileceği belirtildi. Yetkililer, özellikle gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

SİBİRYA KAYNAKLI SOĞUK HAVA DALGASI YOLDA

Meteoroloji yetkilileri ise yurdun yarından itibaren Sibirya üzerinden gelen soğuk ve yağışlı bir sistemin etkisine gireceğini açıkladı. Karadeniz üzerinden ilerleyecek sistemle birlikte sıcaklıkların kademeli olarak 4 ila 10 derece azalacağı ifade edilirken, özellikle Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da yer yer yoğun kar yağışlarının görülebileceği bildirildi.

YARIN EĞİTİME ARA VERİLECEK Mİ?

Şu ana kadar valilikler tarafından okulların tatil edilmesine ilişkin yapılmış resmi bir duyuru bulunmuyor. Eğitim-öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam etmesi bekleniyor.