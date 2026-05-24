25 Mayıs tarihinde okulların açık olup olmayacağı gündemin en çok sorgulanan konuları arasında yer alıyor. “Yarın okullar tatil mi, 25 Mayıs okul var mı yok mu?” sorusu hem öğrenciler hem de veliler tarafından sıkça aranırken, eğitim takvimine ilişkin detaylar büyük merak konusu olmuş durumda.

25 MAYIS 2026 PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanları için idari izin süresinin 9 güne çıkarılması, eğitim öğretim takvimine ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi. “Yarın okullar tatil mi?” sorusu arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

İDARİ İZİN KARARI OKULLARI DA KAPSADI

Yapılan açıklamalara göre 25 Mayıs Pazartesi günü kamu kurumlarında idari tatil uygulanacak. Bu kapsamda okulların da tatil olduğu belirtilirken, öğrencilerin eğitim öğretime ara vereceği ifade edildi. Öğrenciler ve öğretmenler için ders başı tarihinin 1 Haziran Pazartesi olduğu bildirildi.

KURBAN BAYRAMI TATİL TAKVİMİ NETLEŞTİ

Kurban Bayramı tatil sürecine ilişkin takvim de netleşti. 23 Mayıs Cumartesi ve 24 Mayıs Pazar hafta sonu tatiliyle başlayan süreç, 25 Mayıs Pazartesi idari izinle devam edecek. 26 Mayıs Salı arefe günü olarak yarım gün kabul edilirken, 27-30 Mayıs tarihleri bayram günleri olarak belirlendi. 31 Mayıs Pazar ise hafta sonu tatili olarak değerlendirilecek.

ÖĞRENCİLER 1 HAZİRAN’DA DERS BAŞI YAPACAK

Uzun bayram tatilinin ardından öğrenciler ve öğretmenler 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden ders başı yapacak. Bu süreçte öğrencilerin 9 günlük bir tatil fırsatı elde ettiği belirtilirken, yaz tatiline kadar son eğitim döneminin başlayacağı ifade ediliyor.

VELİLER TATİL DETAYLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Bayram tatilinin uzamasıyla birlikte veliler, çalışma planlarını ve çocuklarının eğitim sürecini yeniden düzenliyor. Özellikle idari izin kararının eğitim kurumlarını da kapsaması nedeniyle okulların durumu en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.