Yarın okullar tatil mi, 13 Ocak Salı okul yok mu SON DAKİKA!

Soğuk hava dalgası ve kar yağışı nedeniyle bugün pek çok il ve ilçede derslere ara verilmişti. Tatil haberleriyle sevinen öğrenciler, şimdi gözlerini yarın için yapılacak resmi açıklamalara çevirdi. Peki 13 Ocak Salı günü hangi il ve ilçelerde eğitim öğretime ara verilecek?

13 OCAK SALI OKULLAR TATİL Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 13 Ocak tarihli tahminlerine göre, Türkiye'nin büyük bölümünde kar yağışı ve soğuk hava etkisini artıracak. Özellikle İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde yoğun kar beklentisi, öğrenciler ve veliler arasında "Yarın okullar tatil mi?" sorusunu gündeme taşıdı.

Son haftalarda etkili olan kar yağışları nedeniyle bazı illerde eğitime ara verilmişti. Bugün yaşanan yoğun kar ve buzlanmanın ardından, bazı şehirlerden yeni tatil kararları gelmeye başladı. Yapılan açıklamalara göre, bazı illerde 13 Ocak Salı günü için okullar tatil edildi.

İSTANBUL'DA YARIN OKULLAR TATİL EDİLECEK Mİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un paylaştığı hava durumu raporlarına göre, İstanbul'da kar yağışının yarın da aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Bugün etkili olan kar yağışının ardından, kent genelinde olumsuz hava koşullarının süreceği tahmin ediliyor.

Bazı illerde valilikler tarafından tatil kararları açıklanırken, İstanbul için henüz resmi bir duyuru yapılmadı. Yetkililerin, özellikle akşam saatlerinde etkisini artırması beklenen kar yağışı sonrası yeni bir değerlendirme yapabileceği ifade ediliyor. Gözler İstanbul Valiliği'nden gelecek olası açıklamaya çevrilmiş durumda.

ANKARA'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Ankara Valiliği tarafından yapılan açıklamada, son meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yalnızca kırsal bölgelerde taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda bir gün süreyle eğitime ara verildiği belirtildi. Kent genelinde ise eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlandığı şekilde devam edeceği duyuruldu.

13 OCAK SALI GÜNÜ OKULLARIN TATİL EDİLDİĞİ İLLER

TUNCELİ:

Tunceli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime iki gün süreyle ara verildi. Yetkililer, yapılan son değerlendirmelerde kar yağışının şiddetini artırmasının ve buzlanma riskinin yükselmesinin beklendiğini açıkladı.

Bu kapsamda, 12 Ocak Pazartesi ve 13 Ocak Salı günlerinde il genelindeki tüm resmi ve özel örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim-öğretime ara verildi. Üniversitelerde de ilgili karar doğrultusunda derslere geçici olarak ara verildi.

Ayrıca kamu kurumlarında görev yapan hamile ve engelli personel, kronik rahatsızlığı bulunan çalışanlar ile anaokulu ve kreşe devam eden çocuğu olan kadın personelin idari izinli sayılacağı bildirildi.