Yarın okullar tatil mi, 10 Aralık Çarşamba okul yok mu?

Güncelleme:
Çarşamba günü okulların açık olup olmayacağına yönelik merak giderek artarken, sosyal medya platformlarında ve arama motorlarında konuyla ilgili yoğun bir araştırma sürüyor. "Yarın okul var mı, 10 Aralık Çarşamba günü ders yapılacak mı?" sorusu özellikle gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Hava durumu raporları, yetkili kurumlardan gelecek açıklamalar ve olası tatil kararlarına dair beklentiler de vatandaşların odağında. Hakkari, Siirt, Şırnak, Kars, Artvin, Erzurum, Bitlis, Van ve Ardahan'da etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle eğitimde bir ara verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Peki, 10 Aralık Çarşamba günü okullar kapalı mı, yarın tatil olacak mı?

METEOROLOJİDEN KRİTİK UYARI
DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA YOĞUN KAR BEKLENİYOR

Son hava durumu analizlerine göre yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda etkili olacak yağışların; Hakkari, Şırnak'ın doğu kesimleri, Siirt'in Pervari ilçesi ile Van'ın güneyinin yüksek bölgelerinde gün boyunca aralıklarla kuvvetli kar yağışına dönüşmesi öngörülüyor. Bu nedenle ulaşımda gecikmeler, yolların buzlanması ve don riskine karşı vatandaşların dikkatli olması isteniyor.

DENİZLERDE FIRTINA UYARISI
GÜNEY EGE VE DOĞU AKDENİZ'DE RÜZGÂR ŞİDDETLENECEK

Güney Ege'nin kuzeyinde rüzgârın yarın (09.12.2025) sabah saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeybatı yönlerinden 6 ila 8 kuvvetinde (50–75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın akşam saatlerinden sonra etkisini yitirmesi bekleniyor.

Doğu Akdeniz'in batısında ise rüzgârın bugün (08.12.2025) akşam saatlerinden başlayarak doğu ve kuzeydoğu yönlerinden aynı şiddette fırtına şeklinde etkili olacağı öngörülüyor. Bu bölgede de fırtınanın yarın akşam saatleri itibarıyla zayıflaması bekleniyor.

10 ARALIK ÇARŞAMBA OKULLAR TATİL Mİ?

10 Aralık'ta okulların tatil olup olmayacağı konusunda öğrenciler ve veliler yoğun araştırma yapıyor. Güncel bilgilere göre ne Milli Eğitim Bakanlığı ne de valilikler tarafından herhangi bir tatil duyurusu yapılmış durumda. Yeni açıklamalar geldikçe durum netlik kazanacak.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
