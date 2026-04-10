Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 11 Nisan İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

11 Nisan Cumartesi günü, İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya başta olmak üzere birçok şehirde hava durumu vatandaşların gündeminde yer alıyor. Günlük planlarını dış hava koşullarına göre şekillendiren vatandaşlar, olası yağışlar ve güneşli hava ihtimallerini yakından takip ediyor. Hava durumuna ilişkin gelişmeler, gün içinde şehir şehir değişen tabloyu merak konusu haline getiriyor. Detaylar haberin devamında…

YARIN HAVA NASIL OLACAK? (11 NİSAN)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre 11 Nisan günü Türkiye genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak, birçok bölgede ise aralıklı yağışlar etkili olabilir. Özellikle batı ve kuzeybatı kesimlerde sağanak yağışların yer yer kuvvetli hissedilmesi bekleniyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Marmara, Ege, Akdeniz ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde aralıklı yağış geçişleri öngörülüyor. Batı ve güneybatı bölgelerde sağanak yağış ihtimali daha yüksek seyrediyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Yer yer kısa süreli sağanak yağış geçişleri görülebilir.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova çevresinde aralıklı yağışlar bekleniyor. Yağışların hafif ve orta şiddette olması öngörülüyor.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Ankara’da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olacak. Öğle saatlerinden sonra kısa süreli yağmur geçişleri yaşanabilir.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de parçalı ve çok bulutlu hava beklenirken, öğleden sonra sağanak yağışların etkili olabileceği tahmin ediliyor.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa ve çevresinde aralıklı yağış geçişleri görülebilir. Yağışların zaman zaman etkisini artırması bekleniyor.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da batı ve güneybatı kesimlerde sağanak yağış ihtimali bulunuyor. Yerel olarak kısa süreli ancak etkili yağışlar görülebilir.