Yarın fırtına çıkacak mı? 11 Ocak Pazar hangi illerde fırtına olacak, İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir, Yalova'da fırtına var mı?

Hafta sonuna girilirken meteorolojik gelişmeler dikkatle izleniyor. 10 Ocak Cumartesi günü için fırtına ihtimali gündeme gelirken, "Yarın fırtına var mı?" sorusu vatandaşların en çok merak ettiği başlıklar arasında yer aldı. Özellikle İstanbul, Ankara, Bursa, İzmir ve Yalova'da rüzgârın kuvvetlenip kuvvetlenmeyeceği, olası olumsuzluklara karşı önlem almak isteyenler tarafından yakından takip ediliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YARIN FIRTINA ÇIKACAK MI?

Meteorolojik değerlendirmelere göre yarın için bazı bölgelerde kuvvetli rüzgâr ve yer yer fırtına ihtimali bulunuyor. Özellikle Marmara ve Ege çevresinde rüzgârın zaman zaman etkisini artırması bekleniyor. Ancak fırtınanın şiddeti ve süresi, il ve saat bazında farklılık gösterebilir.

HANGİ İLLERDE FIRTINA BEKLENİYOR?

Genel tahminler; Marmara, Kuzey Ege ve İç Anadolu'nun bazı kesimlerinde kuvvetli rüzgâr riskine işaret ediyor. Kıyıya yakın bölgelerde rüzgârın daha sert hissedilmesi olası görülüyor.

İSTANBUL'DA FIRTINA VAR MI?

İstanbul'da yarın rüzgârın zaman zaman kuvvetli esmesi bekleniyor. Özellikle Boğaz çevresi, sahil kesimleri ve yüksek noktalarda rüzgâr etkisini artırabilir. Kısa süreli fırtına hissi oluşması ihtimal dahilinde.

ANKARA'DA FIRTINA VAR MI?

Ankara'da genel olarak kuvvetli rüzgâr öne çıkıyor. Fırtına seviyesinde olmasa da, açık alanlarda ve yüksek bölgelerde rüzgârın sert hissedilmesi bekleniyor.

BURSA'DA FIRTINA VAR MI?

Bursa'da rüzgârın orta kuvvetin üzerine çıkabileceği, özellikle akşam ve gece saatlerinde etkisini artırabileceği öngörülüyor. Kısa süreli sert rüzgârlar görülebilir.

İZMİR'DE FIRTINA VAR MI?

İzmir ve çevresinde kuzeyli rüzgârların kuvvetli, yer yer fırtına seviyesine yakın esmesi bekleniyor. Kıyı kesimlerinde deniz ulaşımında aksamalar yaşanabilir.

YALOVA'DA FIRTINA VAR MI?

Yalova'da Marmara Denizi kaynaklı rüzgârın kuvvetli esmesi öngörülüyor. Sahil bölgelerinde rüzgâr daha sert hissedilebilir.

Uyarı: Fırtına ihtimali olan bölgelerde çatı uçması, ağaç devrilmesi ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması; deniz ulaşımını kullanacakların güncel uyarıları takip etmesi öneriliyor.