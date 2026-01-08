Haberler

Yağmur saat kaça kadar devam edecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova'da yağmur ne zaman dinecek?

Yağmur saat kaça kadar devam edecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova'da yağmur ne zaman dinecek?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

8 Ocak Perşembe günü birçok şehirde etkili olan yağışlar, vatandaşların planlarını yakından ilgilendiriyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Yalova'da yağmurun ne zaman duracağı merak konusu olurken, saat saat değişebilecek yoğunluklar ve ani sağanaklar gündemdeki soruları artırıyor. Peki, yağmur saat kaça kadar devam edecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova'da yağmur ne zaman dinecek?

8 Ocak Perşembe günü yurt genelinde devam eden yağışlar, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Yalova'da yaşayanların gündeminde. Yağmurun günün hangi saatlerinde duracağı ve şehirlerde ne kadar süreceği merak konusu olurken, vatandaşlar dışarı çıkmadan önce hava koşullarına dair ipuçları arıyor. Saat saat değişebilecek yağış yoğunluğu, planları etkileme ihtimaliyle dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAĞMUR SAAT KAÇA KADAR DEVAM EDECEK?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Yalova başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan yağışların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre yağmurun durma saatleri şehir bazında farklılık gösteriyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN DİNECEK?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışların öğleye doğru hafiflemesi ve akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yoğun yağış yerine yer yer çiseleme şeklinde geçişler görülecek.

Yağmur saat kaça kadar devam edecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova'da yağmur ne zaman dinecek?

ANKARA'DA YAĞMUR NE ZAMAN DİNECEK?

Başkent Ankara'da öğle saatlerinden itibaren yağmurun etkisini kaybetmesi, günün ikinci yarısında ise tamamen durması tahmin ediliyor. Hava parçalı bulutlu bir görünüme geçecek.

İZMİR'DE YAĞMUR NE ZAMAN DİNECEK?

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağışların öğleden sonra sona ermesi, akşam saatlerinden itibaren ise havanın açması bekleniyor. Bazı ilçelerde kısa süreli sağanaklar görülebilir.

BURSA'DA YAĞMUR NE ZAMAN DİNECEK?

Bursa'da yağmur gün boyu etkili olmayı sürdürecek, ancak akşam saatlerinde hafiflemesi ve yer yer duraklamalar yaşanması öngörülüyor.

YALOVA'DA YAĞMUR NE ZAMAN DİNECEK?

Yalova'da sabah başlayan yağışların öğleden sonra etkisini kaybetmesi, akşam saatlerinde ise hava parçalı bulutlu bir görünüme geçmesi bekleniyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Tarihi adliye soygununun altından aşiret çıktı! 25 kilo altını konvoyla o ile götürmüşler

Tarihi soygunundan aşiret çıktı! 25 kilo altını o ile götürmüşler
En düşük emekli maaşında büyük sürpriz! Hükümetin masasında hiç dillendirilmeyen rakam var

Emeklilere büyük sürpriz! Masada hiç dillendirilmeyen rakam var
AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt

AK Parti'ye geçeceği konuşulan başkandan iddialara yanıt
Pendik'te içler acısı manzara! Kimse yanına bile yaklaşamadı

İstanbul'un bir ilçesinden görüntü yağıyor! Manzara içler acısı
Kaybolan 12 yaşındaki Duru'dan iyi haber geldi

Her yerde aranan 12 yaşındaki Duru'dan yüreklere su serpen haber
Beyaz Saray tarihinin en genç basın sözcüsü! Güzelliğiyle dikkat çekiyor

Daha şimdiden ABD tarihine geçti! Güzelliğiyle herkesi büyülüyor