Yağmur saat kaça kadar devam edecek? İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Yalova'da yağmur ne zaman dinecek?

8 Ocak Perşembe günü yurt genelinde devam eden yağışlar, özellikle İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Yalova'da yaşayanların gündeminde. Yağmurun günün hangi saatlerinde duracağı ve şehirlerde ne kadar süreceği merak konusu olurken, vatandaşlar dışarı çıkmadan önce hava koşullarına dair ipuçları arıyor. Saat saat değişebilecek yağış yoğunluğu, planları etkileme ihtimaliyle dikkat çekiyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

YAĞMUR SAAT KAÇA KADAR DEVAM EDECEK?

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Yalova başta olmak üzere yurt genelinde etkili olan yağışların ne zaman sona ereceği merak ediliyor. Meteoroloji verilerine göre yağmurun durma saatleri şehir bazında farklılık gösteriyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR NE ZAMAN DİNECEK?

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağışların öğleye doğru hafiflemesi ve akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Yoğun yağış yerine yer yer çiseleme şeklinde geçişler görülecek.

ANKARA'DA YAĞMUR NE ZAMAN DİNECEK?

Başkent Ankara'da öğle saatlerinden itibaren yağmurun etkisini kaybetmesi, günün ikinci yarısında ise tamamen durması tahmin ediliyor. Hava parçalı bulutlu bir görünüme geçecek.

İZMİR'DE YAĞMUR NE ZAMAN DİNECEK?

İzmir'de sabah saatlerinde başlayan yağışların öğleden sonra sona ermesi, akşam saatlerinden itibaren ise havanın açması bekleniyor. Bazı ilçelerde kısa süreli sağanaklar görülebilir.

BURSA'DA YAĞMUR NE ZAMAN DİNECEK?

Bursa'da yağmur gün boyu etkili olmayı sürdürecek, ancak akşam saatlerinde hafiflemesi ve yer yer duraklamalar yaşanması öngörülüyor.

YALOVA'DA YAĞMUR NE ZAMAN DİNECEK?

Yalova'da sabah başlayan yağışların öğleden sonra etkisini kaybetmesi, akşam saatlerinde ise hava parçalı bulutlu bir görünüme geçmesi bekleniyor.