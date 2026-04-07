X çöktü mü, neden çöktü? 7 Nisan Twitter neden açılmıyor, ne zaman düzelecek?

7 Nisan itibarıyla, popüler sosyal medya platformu X’te dünya genelinde kısa süreli erişim problemleri yaşandı. Kullanıcılar içeriklere erişimde sıkıntı çekerken, sorunun kaynağı ve platformun ne zaman normale döneceği merak konusu oldu. Detaylar haberin devamında…

X PLATFORMUNDA 7 NİSAN’DA YAŞANAN KISA SÜRELİ ERİŞİM SORUNU VE ETKİLERİ

7 Nisan Salı günü, dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip X platformunda kısa süreli erişim aksaklıkları gözlendi. Kullanıcılar bir süre içerik akışına ulaşamadı, mesaj gönderemedi ve paylaşımlarını gerçekleştirmekte zorluk yaşadı. Bu geçici durum, platformu kullananların gündeminde öne çıktı.

TEKNİK SEBEPLER NELER OLABİLİR?

Uzmanlar, X’teki erişim sorunlarının genellikle sunucu yoğunluğu, yazılım güncellemeleri veya planlı/plansız bakım çalışmalarıyla bağlantılı olduğunu belirtiyor. Yoğun kullanım saatlerinde sunucuların aşırı yüklenmesi, kısa süreli kesintilerin tüm kullanıcı deneyimini etkilemesine yol açabiliyor.

KULLANICILAR NE YAŞADI?

Kesinti sırasında platforma erişim sağlamak isteyen kullanıcılar çeşitli hata mesajlarıyla karşılaştı ve paylaşımlarını gerçekleştiremedi. Bazı kullanıcılar internet bağlantısını sorumlu tutsa da, problemin dünya genelinde eş zamanlı yaşandığı gözlendi. X’in teknik ekibi sorunu hızlı şekilde tespit ederek çözüme ulaştırdı.

X (TWITTER) NEDEN AÇILMIYOR?

X, önceki adıyla Twitter olarak biliniyor ve zaman zaman benzer erişim aksaklıkları yaşanabiliyor. Kullanıcılar genellikle “X neden açılmıyor?” veya “Twitter neden çalışmıyor?” sorularını gündeme getiriyor. Sunucu yoğunluğu, teknik aksaklıklar veya bakım çalışmaları, bu tür geçici problemlerin temel nedenleri arasında bulunuyor.

X NE ZAMAN NORMALE DÖNDÜ?

7 Nisan Salı sabahı yaşanan kısa süreli kesinti, teknik ekibin hızlı müdahalesi sayesinde giderildi. Kullanıcılar artık platforma sorunsuz erişebiliyor ve paylaşımlarına devam edebiliyor.