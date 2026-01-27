WhatsApp güvenli değil mi, mesajlar okunuyor mu? Elon Musk ne açıklama yaptı?

WhatsApp'ta paylaştığımız mesajlar gerçekten güvende mi? Elon Musk, bu tartışmayı yeniden alevlendirerek kullanıcıları X'in yeni sohbet özelliğine yönlendirdi ve WhatsApp ile Signal hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Musk'ın iddiaları ne kadar doğru ve mesajlaşma uygulamalarında güvenlik gerçekten tehdit altında mı? Detaylar haberin devamında…

WHATSAPP GÜVENLİ Mİ?

WhatsApp, uzun süredir uçtan uca şifreleme sistemiyle mesajların yalnızca gönderen ve alıcı tarafından okunabileceğini savunuyor. Ancak ABD'de açılan bir toplu dava, Meta'nın bazı durumlarda kullanıcı mesajlarına erişebildiğini iddia ederek uygulamanın güvenliği üzerine tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Bu gelişmeler, WhatsApp'ın güvenliği konusunda farklı görüşlerin oluşmasına yol açıyor.

WHATSAPP'TA MESAJLAR OKUNUYOR MU?

Resmî iddialara göre WhatsApp mesajları uçtan uca şifreleniyor ve yalnızca taraflarca okunabiliyor. Ancak Meta'ya karşı açılan toplu dava, şirketin bazı mesajlara erişebildiğini öne sürüyor. Dava, Avustralya, Meksika ve Güney Afrika'dan kullanıcıların şifrelemenin işlevsiz olduğu gerekçesiyle Meta'ya karşı açtığı davaları içeriyor. Dolayısıyla, kullanıcıların mesajlarının tamamen gizli olup olmadığı tartışmalı hâle gelmiş durumda.

ELON MUSK AÇIKLAMA YAPTI MI?

Evet, Elon Musk sosyal medya platformu X üzerinden açıklama yaptı.

ELON MUSK NE AÇIKLAMA YAPTI?

Musk, WhatsApp'ın güvenli olmadığını ve hatta Signal'in bile şüpheli olduğunu belirterek kullanıcıları X'in yeni sohbet özelliği X Chat'i kullanmaya davet etti. X Chat'in uçtan uca şifreleme, çağrı ve dosya paylaşımı gibi modern mesajlaşma özellikleri sunacağı ve Musk'ın vizyonunda X'i "süper uygulama" hâline getirmeyi hedeflediği bildirildi.

ELON MUSK KİMDİR?

Elon Musk, günümüzün en tanınmış teknoloji girişimcilerinden, mucitlerinden ve yatırımcılarından biridir. 28 Haziran 1971'de Güney Afrika'nın Pretoria şehrinde doğmuştur. Musk, uzay, elektrikli araç ve yapay zeka gibi alanlarda öncü projeleriyle dünya çapında dikkat çekmektedir.

Öne çıkan özellikleri ve kariyeri:

Girişimcilik: Elon Musk, PayPal'ın kuruluşunda önemli rol oynamış ve çevrimiçi ödeme sistemlerinin yaygınlaşmasına katkıda bulunmuştur.

Tesla: Elektrikli araç üreticisi Tesla'nın CEO'su ve kurucularından biridir. Şirket, otomotiv sektöründe elektrikli araç devrimini başlatmıştır.

SpaceX: Uzay taşımacılığı şirketi SpaceX'in kurucusu ve CEO'sudur. SpaceX, yeniden kullanılabilir roket teknolojisi ve Mars'a insan gönderme hedefleriyle ön plana çıkmaktadır.

X (eski Twitter): Sosyal medya platformu X'in sahibi ve yöneticisidir. Burada yaptığı açıklamalar ve yenilikçi projelerle sık sık gündeme gelir.

Diğer Projeler: Neuralink (beyin-bilgisayar arayüzleri), The Boring Company (yeraltı ulaşım tünelleri) ve Starlink (uydu internet ağı) gibi girişimlerde de aktif rol oynamaktadır.

Elon Musk, teknoloji ve inovasyon alanındaki etkisi, vizyoner yaklaşımı ve bazen tartışmalı açıklamalarıyla dünya gündemini sık sık meşgul eden bir isimdir.