WhatsApp çöktü mü? 6 Ocak WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

6 Ocak sabahı itibarıyla internet kullanıcıları, özellikle Google hizmetlerinde yaşanan beklenmedik aksaklıklara dikkat çekti. Arama motoru, e-posta ve video platformlarındaki yavaşlık ve erişim sorunları, Türkiye dahil birçok ülkeden kullanıcıların paylaşımlarıyla gündeme taşındı. Kullanıcılar "Google'da problem mi var?" sorusunu tartışmaya açarken, sorunun boyutu ve çözüm süreci merak konusu oldu.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

6 Ocak Salı itibarıyla WhatsApp genelinde küresel ölçekte doğrulanmış bir çökme veya uzun süreli hizmet kesintisine dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, medya gönderimi ve durum paylaşımları gibi temel özellikler büyük ölçüde sorunsuz çalışıyor. Anlık kesinti takip servislerinde de WhatsApp için yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı bulunmuyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcıların yaşadığı mesaj iletimi gecikmeleri veya bağlantı problemlerinin, doğrudan WhatsApp altyapısından kaynaklanmadığı değerlendiriliyor. Mobil şebeke yoğunluğu, internet bağlantısındaki dalgalanmalar, modem veya yönlendirici kaynaklı sorunlar, VPN kullanımı ve cihaz ayarları, bu tür geçici aksaklıklara yol açabiliyor. 6 Ocak itibarıyla WhatsApp cephesinden doğrulanmış bir sistem arızası açıklaması yapılmamış durumda.

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA DAİR OLASI ETKENLER

Salı sabah saatlerinden itibaren Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde kullanıcılar, dijital platformlarda kısa süreli yavaşlamalar gözlemledi. Uzmanlar, bu durumun geçici teknik nedenlerden ve genel internet altyapısındaki dalgalanmalardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.

GÜNCEL DURUM

Yapılan kontroller ve kullanıcı geri bildirimleri doğrultusunda pek çok dijital hizmetin normal çalıştığı görülüyor. Mevcut tabloda WhatsApp ve diğer popüler uygulamalara büyük çoğunlukla sorunsuz erişim sağlanabiliyor.