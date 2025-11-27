ABD'nin başkenti Washington D.C.'de Beyaz Saray yakınlarında yaşanan silahlı saldırı, hem ulusal güvenliği hem de kamuoyunu derinden sarsarken, "Washington'daki silahlı saldırıyı kim yaptı?" ve "Washington'daki silahlı saldırı olayı nedir?" soruları gündemin ilk sıralarına yerleşti. Peki, Washington'daki silahlı saldırıyı kim yaptı? Washington'daki silahlı saldırı olayı nedir? Detaylar...

WASHINGTON'DAKİ SİLAHLI SALDIRIYI KİM YAPTI?

ABD'nin başkenti Washington D.C.'de Beyaz Saray'a birkaç blok uzaklıkta devriye görevindeki iki Ulusal Muhafız askerine yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırının faili, 29 yaşındaki Afgan asıllı Rahmanullah Lakanwal olarak belirlendi. Federal kaynaklar, saldırganın 2021 yılında ABD'nin Afganistan'dan çekilmesinin ardından ülkeye giriş yaptığını ve Washington eyaletine bağlı Bellingham bölgesinde yaşadığını aktardı.

Yetkililerin açıklamalarına göre Lakanwal'ın saldırıyı tek başına planladığı değerlendirilirken, şu an için herhangi bir örgütsel bağlantıya dair bilgi bulunmuyor. Kimlik doğrulama ve olası geçmiş bağlantılarıyla ilgili incelemeler ise devam ediyor.

WASHINGTON'DAKİ SİLAHLI SALDIRI OLAYI NEDİR?

Saldırı 26 Kasım 2025 tarihinde, öğleden sonra, Beyaz Saray'ın kuzeybatı girişine birkaç sokak mesafedeki 17th ve I Streets NW kavşağında yaşandı. O sırada bölgede devriye görevi yapan iki Ulusal Muhafız personeli, saldırganın köşeyi dönmesiyle birlikte ani ateş altında kaldı. Polis Şefi Yardımcısı Jeffrey Carroll, saldırının "bir pusu taktiğiyle" gerçekleştirildiğini ve ilk mermilerin askerleri hazırlıksız yakaladığını açıkladı.

Bölgede görevli diğer Ulusal Muhafız personeli silah seslerini duyar duymaz karşılık verdi ve saldırgan vurularak etkisiz hâle getirildi. Ardından federal ve yerel kolluk ekipleri olay yerine hızlıca ulaştı; sokaklar kapatıldı, metro ve trafik akışı kısa süreliğine durduruldu.

Tanıklar, olay sırasında 10–15 el silah sesi duyduklarını, insanların panik içinde çevreye kaçıştığını aktardı. Olayın görüntüleri sosyal medyada kısa sürede yayılırken, saldırganın yere yatırılarak kelepçelendiği anlar da paylaşıldı.