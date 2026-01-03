Venezuela hangi ülkelere petrol satıyor? Venezuela dünya petrolünün kaçını elinde bulunduruyor?

Petrol zenginliğiyle yıllardır küresel dengelerin merkezinde yer alan Venezuela, sadece ekonomik krizleriyle değil, enerji politikalarıyla da yakından takip ediliyor. Yaptırımlar, el değiştiren ticaret rotaları ve büyük güçlerin hesapları arasında Venezuela petrolünün kime gittiği ve ülkenin dünya petrol pastasındaki yeri yeniden tartışma konusu oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

VENEZUELA HANGİ ÜLKELERE PETROL SATIYOR?

Venezuela ekonomisi büyük ölçüde petrol ihracatına dayanıyor ve ülkenin dış gelirlerinin neredeyse tamamı bu sektörden sağlanıyor. Yaptırımlar öncesinde Venezuela petrolünün en büyük alıcısı Amerika Birleşik Devletleri idi.

ABD'yi sırasıyla Hindistan ve Çin takip ediyordu. Ancak Washington yönetiminin Maduro hükümetine yönelik ağır yaptırımlar uygulamasıyla birlikte Caracas yönetimi bir anda en büyük müşterisini kaybetti. ABD'nin devre dışı kalmasının ardından Venezuela petrolünde oluşan boşluk büyük ölçüde Çin tarafından dolduruldu. Güncel durumda Çin, Venezuela petrolünün en büyük alıcısı konumunda bulunuyor.

VENEZUELA NEREDE?

Venezuela, Latin Amerika'da yer alan ve Karayipler'e kıyısı bulunan stratejik bir ülkedir. Coğrafi konumu nedeniyle yalnızca bölgesel değil, küresel ölçekte de siyasi ve ekonomik dengeler açısından önem taşır.

Özellikle zengin petrol rezervleri sayesinde Venezuela, Karayipler ve Güney Amerika hattında enerji politikalarının merkezinde yer almaktadır. Bu konum, ülkeyi ABD başta olmak üzere küresel aktörlerin yakın takibine sokmaktadır.

VENEZUELA'NIN PETROL GÜCÜ NEDİR?

Petrol, Venezuela için yalnızca bir doğal kaynak değil, aynı zamanda devletin ayakta kalmasını sağlayan temel unsurdur. Metinde yer alan bilgilere göre devlet bütçesinin yarıdan fazlası petrol gelirlerinden karşılanmaktadır.

Venezuela, dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerine sahip ülkeler arasında yer almasına rağmen üretim ve ihracat kapasitesi yaptırımlar nedeniyle sınırlanmıştır. Buna rağmen ülke günde yaklaşık 900 bin varil petrol ihraç etmektedir. Petrol sektörü, Maduro hükümetinin en önemli gelir kaynağı olduğu için ABD yaptırımlarının da ana hedefi hâline gelmiştir.

VENEZUELA İLE ABD ARASINDA VAR?

Venezuela ile ABD arasında uzun süredir derin bir siyasi ve ekonomik kriz yaşanmaktadır. ABD yönetimi, Nicolás Maduro'yu halkın siyasi taleplerine yanıt vermemekle, ülkeyi otoriter bir şekilde yönetmekle ve uyuşturucu ticareti ile göç krizinden sorumlu olmakla suçlamaktadır.

Bu gerekçelerle Washington, Venezuela'nın petrol endüstrisini hedef alan ağır yaptırımlar uygulamış, petrol tankerlerine el koymuş ve askeri varlığını Karayipler bölgesinde artırmıştır. Caracas yönetimi ise ABD'yi açık şekilde rejim değişikliği peşinde olmakla ve Venezuela'nın petrol gelirlerini hedef almakla suçlamaktadır.

Yaşanan gerilim, yalnızca iki ülkeyi değil, Latin Amerika'yı ve küresel enerji piyasalarını da etkilemektedir.

VENEZUELA'NIN BAŞKANI KİMDİR?

Venezuela'nın devlet başkanı Nicolás Maduro'dur. Maduro, solcu lider Hugo Chávez döneminde siyasette yükselmiş, Chávez'in ölümünün ardından 2013 yılında devlet başkanlığı görevini üstlenmiştir. Otobüs şoförlüğü ve sendika liderliğinden gelen Maduro, iktidarı boyunca devletin kilit kurumları üzerinde kontrol sağladı.

Başkanlığı döneminde ülke, ağır ekonomik krizler, yaptırımlar ve uluslararası baskılarla karşı karşıya kaldı. Maduro, tüm bu tartışmaların merkezinde yer alan isim olarak Venezuela siyasetini şekillendirmeye devam etti.