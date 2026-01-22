Veliaht 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yeni sezonun en dikkat çekici projelerinden biri olarak öne çıkan Veliaht, FARO ve Gold Yapım ortaklığıyla hayata geçirildi. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin bölümleri, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için yayın bağlantısının olup olmadığı ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımı Veliaht, Esenler Otogarı'nın hareketli atmosferinde geçen çarpıcı bir aile hikâyesini ve derin bir aşkı konu alıyor. Dizi, aile içinde süregelen iktidar mücadelelerini, yıllardır gizlenen sırları ve geçmişin gölgesinde şekillenen yeni hayatları izleyiciyle buluşturuyor. Sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Veliaht, güçlü hikayesiyle olduğu kadar atmosferiyle de fark yaratmayı hedefliyor.

Oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi başarılı isimler bulunuyor.

Başrolü üstlenen Akın Akınözü, "Timur" karakterine hayat veriyor. Rolüne hazırlanırken gerçek bir tamirhanede eğitim alan oyuncu, işin inceliklerini öğrenerek rolünü derinleştirmiştir.

Senaryosu Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Hikâyede, yıllardır otogarın hâkimi olan Zülfikar Karslı'nın hastalanmasıyla birlikte ailenin geleceği belirsizleşir. Bu süreçte borçlarla boğuşan Timur'un yolu Karslı ailesiyle kesişir ve kader onu "Veliaht" ilan eder. Bu karşılaşma, aile içindeki dengeleri altüst edecek olayların başlangıcı olur.

VELİAHT 19. BÖLÜM FRAGMANI

Veliaht'ın 19. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. İzleyiciler, yeni tanıtımın ne zaman ekranlara geleceğini merakla bekliyor. Dizi takipçileri, karakterlerin kaderinde neler olacağını öğrenmek için Show TV ekranlarına odaklanmış durumda.

VELİAHT KARAKTERLERİ

• Timur – Seyyar tamirci olarak hikâyeye dâhil olur; beklenmedik bir şekilde "veliaht" olma ihtimaliyle yüzleşir.

• Reyhan – Karslı ailesinin güçlü kadınlarından biridir; Timur'un kaderini değiştirecek adımlar atar.

• Zülfikar Karslı – Ailenin reisi ve otogarın efsanevi ismidir.

• Yahya – Ailenin otoriter figürlerinden biri olup entrikaların merkezindedir.

• Derya Karslı – Zülfikar'ın kızlarından biridir; aile içi çekişmelerde önemli bir rol oynar.

• Kudret Karslı – Sert mizaçlı ama duygusal yönleri güçlü bir karakterdir.

• Zafer Karslı – Ailenin asıl varisi olarak görülür; Timur'la rekabet halindedir.

• Vezir – Hem aile içinde hem de otogar çevresinde etkili bir konumdadır.

• Beyazıt – Aileye bağlılığıyla tanınan, düzenin koruyucusu bir karakterdir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Reyhan, Ayşe'nin uyarılarına rağmen Timur'dan uzak kalamaz ve birlikte geçirdikleri bir gecenin sabahında Zafer'e yakalanırlar. Gerçekler ortaya çıktığında aşklarını cesaretle sahiplenen Timur ve Reyhan, Zülfikar'la büyük bir yüzleşme yaşar. Yahya'nın paraları yakmasının ardından masada şikâyetler başlar ve masa güven oylaması yapma kararı alır. Güven oylaması ve Timur'un güvenli yolları yeniden açma hamlesi sonucunda Yahya'nın iktidarı tehlikeye girer. Selim'in Timur'u vurmaktan başka çaresi kalmamıştır. Kimliğini geri kazanmaya çalışan Zafer önemli bir eşiği geçip çocukluk arkadaşı Yahya'nın karşısına çıkar.

VELİAHT OYUNCU KADROSU

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU

Reyhan, kalbinin sesini dinleyerek Timur'a aşkını itiraf ederken yaşanan gelişmeler Zülfikar'ı köşeye sıkıştırıyor. En büyük darbeyi ise en güvendiği isimden alıyor. Zülfikar'a karşı Zafer ve Yahya güçlerini birleştirerek açıkça cephe alıyor. Reyhan'ı Timur'dan vazgeçirmeye çalışan Zülfikar, aksi halde Timur'un ölümle yüzleşeceğini söyleyerek tansiyonu zirveye taşıyor.