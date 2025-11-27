Haberler

Veliaht 12. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Güncelleme:
Show TV'de izleyicilerle buluşmaya hazırlanan, Faro imzalı iddialı yapım "Veliaht", bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekran serüvenine başlıyor. Klişelerden uzak senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, kısa süre önce yayımlanan fragmanıyla büyük yankı uyandırmıştı. Yayın öncesinde sosyal medyada yoğun bir ilgi gören "Veliaht", izleyiciler arasında şimdiden yüksek bir merak ve beklenti oluşturmuş durumda.

Yeni sezonun en dikkat çekici projelerinden biri olarak öne çıkan Veliaht, FARO ve Gold Yapım ortaklığıyla hayata geçirildi. Show TV ekranlarında izleyiciyle buluşacak dizinin bölümleri, her Perşembe akşamı saat 20.00'de yayınlanacak. Diziyi canlı olarak izlemek isteyenler için yayın bağlantısının olup olmadığı ise merak edilen konular arasında yer alıyor.

VELİAHT DİZİSİNİN KONUSU

Show TV'nin yeni sezondaki iddialı yapımı Veliaht, Esenler Otogarı'nın hareketli atmosferinde geçen çarpıcı bir aile hikâyesini ve derin bir aşkı konu alıyor. Dizi, aile içinde süregelen iktidar mücadelelerini, yıllardır gizlenen sırları ve geçmişin gölgesinde şekillenen yeni hayatları izleyiciyle buluşturuyor. Sezonun dikkat çeken yapımları arasında yer alan Veliaht, güçlü hikayesiyle olduğu kadar atmosferiyle de fark yaratmayı hedefliyor.

Oyuncu kadrosunda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi başarılı isimler bulunuyor.

Başrolü üstlenen Akın Akınözü, "Timur" karakterine hayat veriyor. Rolüne hazırlanırken gerçek bir tamirhanede eğitim alan oyuncu, işin inceliklerini öğrenerek rolünü derinleştirmiştir.

Senaryosu Tunahan Kurt, Berrin Tekdemir ve Necip Güleçer tarafından kaleme alınan dizinin yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Hikâyede, yıllardır otogarın hâkimi olan Zülfikar Karslı'nın hastalanmasıyla birlikte ailenin geleceği belirsizleşir. Bu süreçte borçlarla boğuşan Timur'un yolu Karslı ailesiyle kesişir ve kader onu "Veliaht" ilan eder. Bu karşılaşma, aile içindeki dengeleri altüst edecek olayların başlangıcı olur.

VELİAHT 12. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Veliaht'ın 12. bölüm fragmanı henüz yayımlanmadı. İzleyiciler, yeni tanıtımın ne zaman ekranlara geleceğini merakla bekliyor. Dizi takipçileri, karakterlerin kaderinde neler olacağını öğrenmek için Show TV ekranlarına odaklanmış durumda.

VELİAHT KARAKTERLERİ

• Timur – Seyyar tamirci olarak hikâyeye dâhil olur; beklenmedik bir şekilde "veliaht" olma ihtimaliyle yüzleşir.

• Reyhan – Karslı ailesinin güçlü kadınlarından biridir; Timur'un kaderini değiştirecek adımlar atar.

• Zülfikar Karslı – Ailenin reisi ve otogarın efsanevi ismidir.

• Yahya – Ailenin otoriter figürlerinden biri olup entrikaların merkezindedir.

• Derya Karslı – Zülfikar'ın kızlarından biridir; aile içi çekişmelerde önemli bir rol oynar.

• Kudret Karslı – Sert mizaçlı ama duygusal yönleri güçlü bir karakterdir.

• Zafer Karslı – Ailenin asıl varisi olarak görülür; Timur'la rekabet halindedir.

• Vezir – Hem aile içinde hem de otogar çevresinde etkili bir konumdadır.

• Beyazıt – Aileye bağlılığıyla tanınan, düzenin koruyucusu bir karakterdir.

SON BÖLÜMDE YAŞANANLAR

Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez. Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır. Büşra'nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya'nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Hemşinli Davut, mazot krizi sayesinde adaylığını dayatır. Timur'un mazot krizini çözmesi otogar seçimlerinin dengesini değiştirirken Yahya ve Zülfikar, yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar. Veliaht son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler..

VELİAHT OYUNCU KADROSU

Dizinin oyuncu kadrosunda; Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi deneyimli ve genç oyuncular bir arada yer alıyor. Her biri, karakterine kattığı derinlikle hikâyenin gücünü artırıyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLDU

Timur ve Reyhan ilişkilerinin imkansız olduğunun farkında olmalarına rağmen birbirlerine duydukları karşı konulamaz çekim, onları büyük bir yol ayrımına sürüklüyor. Kudret ile Reyhan arasındaki gerilim giderek tırmanırken Yahya planı gereği Büşra'yla evlilik öncesi ilk adımı atıyor ancak aklı hala Derya ile yaşayamadıklarında kalıyor. Vezir ve Kudret'in beklenmedik öpüşmesi tanıtıma damgasını vururken yarım kalan aşklar, yüzleşmeler ve kaçışlarla dolu duygusal anlar izleyicileri bekliyor. Tanıtımın finalinde ise Saim'in Karslılar Konağı'na gizlice girerek oğlu Zafer'e fısıldadığı sözler, yeni bölümde yaşanacak sarsıcı gelişmelerin habercisi oluyor.

title
