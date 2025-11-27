Haberler

Veliaht 11. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

Veliaht 11. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Show TV, yeni yayın döneminde izleyicilere farklı bir dizi atmosferi sunmaya hazırlanıyor. Faro Yapım imzasını taşıyan "Veliaht", bu akşam saat 20.00'de ilk bölümüyle ekranlarda yerini alacak. Hem özgün senaryosuyla hem de dikkat çekici oyuncu kadrosuyla öne çıkan dizi, kısa süre önce yayınlanan tanıtımlarıyla büyük bir merak uyandırmıştı.

Yeni sezonun en iddialı yapımları arasında gösterilen "Veliaht", Show TV'de Faro ve Gold Yapım ortaklığıyla hayata geçirildi. Her Perşembe saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak olan yapım, yayın öncesinde dahi geniş bir hayran kitlesi edinmiş durumda. Sosyal medyada özellikle "Veliaht canlı izleme linki" aramaları hızla artarken, diziyi kaçırmak istemeyen izleyiciler heyecanla ilk bölümü bekliyor.

YENİ BÖLÜMDE NELER YAŞANDI

Timur ve Reyhan ilişkilerinin imkansız olduğunun farkında olmalarına rağmen birbirlerine duydukları karşı konulamaz çekim, onları büyük bir yol ayrımına sürüklüyor. Kudret ile Reyhan arasındaki gerilim giderek tırmanırken Yahya planı gereği Büşra'yla evlilik öncesi ilk adımı atıyor ancak aklı hala Derya ile yaşayamadıklarında kalıyor. Vezir ve Kudret'in beklenmedik öpüşmesi tanıtıma damgasını vururken yarım kalan aşklar, yüzleşmeler ve kaçışlarla dolu duygusal anlar izleyicileri bekliyor. Tanıtımın finalinde ise Saim'in Karslılar Konağı'na gizlice girerek oğlu Zafer'e fısıldadığı sözler, yeni bölümde yaşanacak sarsıcı gelişmelerin habercisi oluyor.

Veliaht 11. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

OYUNCU KADROSU

Veliaht, Esenler Otogarı'nın kaotik ve bir o kadar da insani atmosferinde geçen tutkulu bir aşk hikayesini ekrana taşıyor. Dizide usta oyuncularla genç kuşağın başarılı isimleri aynı projede buluşuyor. Kadroda Akın Akınözü, Serra Arıtürk, Ercan Kesal, Erkan Kolçak Köstendil, Hazal Türesan, Derya Karadaş, Tansu Biçer, Bora Akkaş, Erdem Şenocak, Arif Pişkin, Ayşegül Ünsal, Burak Altay, Kayhan Açıkgöz, Sabahattin Yakut, Selin Köseoğlu, Selin Dumlugöl, Volkan Kıran ve Ufkum Kalaoğlu gibi güçlü isimler yer alıyor.

Veliaht 11. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

DİZİNİN KONUSU

Yeni sezonun dikkat çeken yapımlarından Veliaht, Esenler Otogarı'nda geçen bir aile draması ve imkânsız bir aşk hikayesini konu alıyor. Tunahan Kurt'un özgün hikayesinden uyarlanan dizinin senaryosu Berrin Tekdemir, Necip Güleçer ve Tunahan Kurt tarafından kaleme alınırken, yönetmen koltuğunda Sinan Öztürk bulunuyor.

Hikâyede, otogarın güçlü ismi Zülfikar Karslı, sağlık sorunları nedeniyle geri çekilmek zorunda kalır. Tüm gözler yurtdışından dönecek olan oğlu Zafer Karslı'ya çevrilirken, tesadüf eseri bu dünyanın içine giren seyyar tamirci Timur, ailenin kaderini değiştirecek olayların fitilini ateşler. Zülfikar'ın "beklenmedik veliahtı" haline gelen Timur'un gelişiyle hem Karslı ailesi hem de Reyhan, Derya ve Kudret gibi karakterlerin hayatı kökten değişir.

Veliaht 11. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

VELİAHT 11. BÖLÜM NEREDEN İZLENİR?

Show TV ekranlarında yayınlanan Veliaht, ilk bölümünden itibaren sürükleyici hikayesiyle dikkat çekiyor. Her bölümde aile içindeki sırlar ve çıkar çatışmaları derinleşirken, seyirciyi yeni sürprizler bekliyor. Diziyi Show TV'den izleyebilirsiniz.

Veliaht 11. bölüm tek parça full HD izleme linki var mı?

KARAKTERLER VE ROLLERİ

• Timur: Seyyar tamirciyken, bir anda Karslı ailesinin veliahtlık oyununa dahil olur.

• Reyhan: Güçlü bir karakterdir; kaderi Timur'la kesişir.

• Zülfikar Karslı: Ailenin lideri, otogarın hakimi ve servetin sahibi.

• Yahya: Ailenin stratejik düşünen, entrikaların merkezindeki üyesi.

• Derya Karslı: Aile mücadelesinde zekasıyla öne çıkan güçlü bir kadın figürü.

• Kudret Karslı: Sert yapısının ardında duygusal bir yön taşır.

• Zafer Karslı: Gerçek veliaht olarak görülen; Timur'la çatışma yaşar.

• Vezir: Ailenin ve otogarın gücünü şekillendiren kilit karakter.

• Beyazıt: Sadakatiyle bilinen, aile dengelerinde önemli bir yere sahiptir.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU

Timur, kardeşi Gülşah ile büyük bir yüzleşme yaşar. Reyhan kaçırılır, Timur onu kurtarmak için bir plan yapar fakat işler istediği gibi ilerlemez. Timur, aşkı için zor bir karar vermek zorunda kalır. Büşra'nın, babasını manipüle edip onun yerine masaya oturması Derya ve Yahya'nın ilişkisinde bir kırılmaya yol açar. Hemşinli Davut, mazot krizi sayesinde adaylığını dayatır. Timur'un mazot krizini çözmesi otogar seçimlerinin dengesini değiştirirken Yahya ve Zülfikar, yirmi yılın ardından büyük bir yüzleşme yaşar. Veliaht son bölümü hd tek parça olarak sizlerle, iyi seyirler.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
AK Partili Güler: 11. Yargı Paketi kapsamında GSS borçları silinecek

Meclis'e sunuldu! Milyonlarca kişinin borcu siliniyor
Türkiye'nin ünlü gölü kurumak üzere: 'Suyun olduğu yerde mangal yapıyor'

Kurumaya yüz tuttu! Suyun olduğu yerde artık mangal yapılıyor
Roland Sallai'nin cezası belli oldu

Derbi öncesi kötü haber: Çok güvendiği yıldız isme 2 maç ceza
Hırsızlar itiraf etti! Louvre soygununda Rusya'nın parmağı mı var?

Hırsızlar itiraf etti, Louvre soygununun arkasından o ülke çıktı
PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var

PFDK, Ederson için kararını açıkladı! Taraftarlardan büyük tepki var
Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu

Dünyada en fazla altına sahip olan ülkeler belli oldu
Mehmet Ali Ağca, Papa ile görüşmek için İznik'e geldi

Vatikan'ın yakından tanıdığı ünlü Türk, papa için İznik'e geldi
Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu

Müşterileri 'az sipariş' gerekçesiyle kovdu, faturası ağır oldu
Sucuk vermek istediği ayının hedefi oldu! Yürekleri ağıza getiren anlar kameralarda

"Sen de bendensin" diyerek sucuk verdi, ayının hedefi oldu
11. Yargı Paketi Meclis Başkanlığı'na sunuldu! 55 bin mahkum için tahliye yolu

11. Yargı Paketi Meclis'e sunuldu! 55 bin mahkuma tahliye yolu
Xabi Alonso, Arda Güler'den özür diledi

Alonso, Arda'dan özür diledi: Bunu yapmamalıydım
Okulda boğazına jelibon kaçan çocuk son yolculuğuna uğurlandı

Teneffüste yediği yiyecek sonu oldu! Küçük Ahmet'e kahreden veda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.