Vanspor Serik Bld. CANLI nereden izlenir, Vanspor Serik Bld. maçı hangi kanalda?

Vanspor ile Serik Belediyespor, Trendyol 1. Lig kapsamında oynanacak mücadelede birbirlerine rakip oluyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler ise maçın yayıncı kanalını, başlama saatini ve şifresiz izlenip izlenemeyeceğini araştırıyor. Peki Vanspor – Serik Bld. maçı canlı olarak nereden yayınlanacak?

Trendyol 1. Lig'in dikkat çeken maçlarından biri olan Vanspor – Serik Belediyespor karşılaşmasının yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. Maçı izlemek isteyenler, hangi platformdan yayınlanacağını ve şifresiz erişim olup olmadığını sorguluyor. Peki Vanspor – Serik Bld. maçı hangi kanalda ekrana gelecek?

VANSPOR – SERİK BLD. MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol 1. Lig'de Vanspor ile Serik Belediyespor'un karşı karşıya geleceği mücadele, Bein Sports 2 ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 2 YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

Bein Sports 2'yi izlemek isteyenler; Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanalların yanı sıra Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli yayına ulaşabilir.

TRT SPOR YAYIN VE FREKANS BİLGİLERİ

TRT Spor ise Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70. kanal üzerinden izlenebilmektedir. Kanal, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde yayın yapmaktadır.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Vanspor ile Serik Belediyespor arasındaki karşılaşma 29 Kasım Cumartesi günü oynanacaktır.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Bu önemli mücadele saat 16.00'da başlayacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

İki takımın mücadelesi Van'da bulunan Atatürk Şehir Stadyumu'nda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
