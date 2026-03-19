Vakıfbank Vero Volley Monza maçı hangi kanalda, Vakıfbank Vero Volley Monza nereden CANLI izlenir?

Vakıfbank Vero Volley Monza karşılaşması için geri sayım başladı! Maçın yayınlanacağı kanal ve canlı izleme seçenekleri sporseverler tarafından araştırılıyor. Avrupa kupalarında kritik öneme sahip bu mücadeleyi canlı olarak takip etmek isteyenler için tüm yayın ve izleme bilgilerini derledik.

VAKIFBANK VERO VOLLEY MONZA MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Vakıfbank ile Vero Volley Monza arasında heyecan dolu bir CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi çeyrek final mücadelesi yaşanacak. Bu kritik karşılaşma, sporseverler tarafından TRT Spor üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Maç saati ve yayın bilgileri taraftarlar tarafından merak ediliyor.

VAKIFBANK-VERO VOLLEY MONZA MAÇINI TRT SPOR'DAN CANLI İZLEMEK İÇİN PLATFORM BİLGİLERİ

TRT Spor, Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan takip edilebiliyor. Ayrıca maç, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz şekilde canlı olarak izlenebiliyor.

VAKIFBANK-VERO VOLLEY MONZA MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Vakıfbank ile Vero Volley Monza arasındaki çeyrek final maçı 19 Mart Perşembe günü oynanacak. Taraftarlar bu tarihi not ederek, maç saatine göre plan yapabilirler.

VAKIFBANK-VERO VOLLEY MONZA MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Heyecan dolu mücadele, saat 20:00'da başlayacak. Maçı kaçırmamak için sporseverlerin bu saate dikkat etmesi öneriliyor.

VAKIFBANK-VERO VOLLEY MONZA MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Karşılaşma, İstanbul'daki Vakıfbank Spor Sarayı Stadyumu'nda gerçekleşecek. Salon atmosferi ve taraftar desteğiyle maçın seyir keyfi yüksek olacak.