Haberler

"Vahşi Hayvanlar Geçebilir" levhasının üzerinde hangi hayvanın figürü vardır?

'Vahşi Hayvanlar Geçebilir' levhasının üzerinde hangi hayvanın figürü vardır?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ekranların sevilen ismi Beyazıt Öztürk'ün uzun bir aradan sonra Kanal D sahalarına döndüğü "Beyaz'la Joker" programı, izleyicileri hem eğlendiriyor hem de düşündürüyor. 4 Ocak 2026'da yayın hayatına başlayan yarışmada sorulan ilginç genel kültür soruları, sadece stüdyodaki yarışmacıları değil, ekran başındaki binlerce kişiyi de meraklandırarak arama motorlarına yönlendiriyor. "Vahşi Hayvanlar Geçebilir" levhasının üzerinde hangi hayvanın figürü vardır?

"Kanal D ekranlarında yayınlanan Beyaz'la Joker, her bölümüyle sosyal medyanın ve Google trendlerinin zirvesine yerleşiyor. Beyazıt Öztürk'ün samimi sunumuyla 3 milyon TL'lik büyük ödül için ter döken yarışmacılara yöneltilen Beyaz'la Joker soruları, izleyiciler tarafından da anlık olarak takip ediliyor. Ekran başındakilerin cevaplarını bulmak için birbiriyle yarıştığı o merak uyandıran soruları ve programın en güncel yanıtlarını sizler için bir araya getirdik.""Vahşi Hayvanlar Geçebilir" levhasının üzerinde hangi hayvanın figürü vardır?

"VAHŞİ HAYVANLAR GEÇEBİLİR" LEVHASININ ÜZERİNDE HANGİ HAYVANIN FİGÜRÜ VARDIR?

A:Aslan

B:Ayı

C:Geyik

D:Tilki

Cevap : C

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne EYP'li saldırı girişimi

Diyarbakır'da İl Emniyet Müdürlüğü'ne hain saldırı girişimi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

5 gollü muhteşem düello! City'den sonra yeni kurbanları Arsenal
Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok

Yarasalardan bulaşıyor, 24 saat içinde komaya sokuyor! Belirtisi yok
Nereden nereye! Bir zamanların gözdesi Moses'in yeni takımı şaşırttı

Bir zamanların gözdesiydi, yeni takımı şaşırttı
Kan donduran iddia: İran'da iki gün içinde 36 bin 500'den fazla kişi öldürüldü

Komşuda gizli belgeler ifşa oldu! Bu iddia doğruysa yer yerinden oynar
Manchester United'ın Manchester City'den sonra yeni kurbanı Arsenal

5 gollü muhteşem düello! City'den sonra yeni kurbanları Arsenal
Fatih Altaylı tahliyesinin ardından ilk kez görüntülendi

Tahliyesinin ardından bakın ilk kez nerede görüntülendi
Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı

Başkentte korkutan yangın! Çok sayıda eve sıçradı