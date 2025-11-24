Haberler

Güncelleme:
"Uzak Şehir" bu akşam yeniden ekranlara geliyor. Alya'nın Mardin'deki aile içi gerilimleri ve geleneklerle modern hayat arasındaki çatışmaları, diziyi takip edenlerin merakını artıracak ve yeni bölüme dair heyecanı yükseltecek. Peki, Uzak Şehir bu akşam var mı? 24 Kasım Uzak Şehir yayınlanacak mı? Uzak Şehir hangi günler yayınlanıyor, yeni bölümde neler olacak?

Uzak Şehir bu akşam izleyiciyle buluşuyor. Alya'nın Mardin'de yaşadığı zorlu mücadeleler ve oğlunu geri alma çabaları, diziyi takip edenlerin heyecanını doruğa çıkaracak. Yayın günleri, saatleri ve bölüm detaylarıyla ilgili tüm bilgiler haberimizde yer alıyor.

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Uzak Şehir, Kanada'da sakin bir hayat süren Alya'nın dramatik yolculuğunu ekranlara taşıyor. Kocası Boran'ın ani ölümü, Alya'nın hayatını tamamen değiştirir. Boran'ın vasiyeti doğrultusunda, onu doğduğu topraklarda, yani Mardin'de defnetmek için Türkiye'ye gitmek zorunda kalır.

Mardin'de Alya'yı, töre ve geleneklerin sıkı şekilde yaşandığı Albora ailesi karşılar. Aile, oğlunu Alya'ya teslim etmez ve bu durum büyük bir çatışmanın fitilini ateşler. Alya, oğlunu geri almak için cesur bir plan yapar; ancak bu plan hem onun hem de oğlunun hayatını riske atarken, Albora ailesiyle yaşanan gerilimi de tırmandırır. Dizi, dramatik kurgusu ve gerilim dolu sahneleriyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor.

UZAK ŞEHİR BU AKŞAM YAYINLANIYOR MU?

Uzak Şehir, her Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşuyor. Prime time kuşağında saat 20:00'de başlayan dizi, geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor ve haftanın en merak edilen hikâyelerini sunuyor.

UZAK ŞEHİRİN OYUNCU KADROSU

Dizide deneyimli ve genç oyuncular bir araya gelerek karakterlere derinlik kazandırıyor. Başlıca oyuncular:

  • Ozan Akbaba
  • Sinem Ünsal
  • Gonca Cilasun
  • Müfit Kayacan
  • Alper Çankaya
  • Ferit Kaya
  • Sahra Şaş
  • Dilin Döğer
  • Atakan Özkaya
  • İlkay Kayku
  • Nazmi Kırık
  • Mine Kılıç
  • Sinan Demirer
  • Zeynep Kankonde
  • Muttalip Müjdeci
  • Barış Yalçın
  • Burak Şafak
  • Mehmet Polat
  • Yunus Eski
  • Yaren Güldiken
  • Kuzey Gezer

Her karakterin hikâyeye kattığı derinlik ve oyuncuların güçlü performansları, dizinin izleyiciler tarafından büyük bir merak ve ilgiyle takip edilmesini sağlıyor.

Ali Mohamed:

