Uyuşturucu kullanımı ve kulüp başkanlığı arasındaki ilişki tartışılıyor. Uyuşturucu kullanımının kişinin kulüp başkanlığına etkisi, kullanılan uyuşturucunun türüne, kullanım sıklığına ve kişinin görevini yerine getirme kapasitesine bağlı olabilir. Uyuşturucu kullanan kişi kulüp başkanlığı yapabilir mi, kişinin kulüp başkanlığı düşer mi?

GENEL OLARAK ÜYE OLMA VE ÜYELİĞİN SONA ERMESİ

Spor kulüplerine üyelik, ilgili kanunun 6. maddesinde belirlenen esaslara göre düzenlenmiştir. Bu çerçevede üyeliğe ilişkin temel ilkeler şu şekilde özetlenebilir:

Öncelikle, spor kulüplerine üye olabilmek için kural olarak özel veya istisnai bir şart öngörülmemiştir. Fiil ehliyetine sahip olan herkes spor kulüplerine üye olma hakkına sahiptir.

Üyelik başvurusu yazılı olarak yapılır ve kulüp yönetim kurulu bu başvuruyu en geç otuz gün içerisinde karara bağlamakla yükümlüdür. Alınan karar başvuru sahibine yazılı olarak bildirilir. Başvurusu kabul edilen kişiler, kulüp tarafından tutulan üye kayıt defterine kaydedilir.

Üyelik için mevzuat veya kulüp tüzüğünde aranan şartların sonradan kaybedilmesi halinde ise üyelik herhangi bir işleme gerek kalmaksızın kendiliğinden sona erer.

Bunun yanında, üyelik başvurularının reddi ancak kulüp tüzüğünde açıkça belirtilen sebeplerle veya haklı bir gerekçeye dayanılarak mümkündür. Keyfi ret kararları hukuken geçerli kabul edilmez.

SPOR KULÜPLERİ ORGANLARINA ÜYE OLMA ŞARTLARI

Spor kulüplerinin organlarına ilişkin düzenlemeler, ilgili kanunun 5. maddesinde yer almakta olup, üyelik veya yönetim ve denetim organlarına seçilme şartları bakımından ayrıntılı kurallar büyük ölçüde kulüp tüzüklerine bırakılmıştır. Bu kapsamda, mevzuata ve kanuna aykırı olmamak kaydıyla kulüp tüzüğünde öngörülen koşullar esas alınır.

Buna karşılık, kulüp organlarındaki başkanlık veya üyelik görevlerinin sona ermesi halleri kanunda ayrıntılı biçimde düzenlenmiştir. Üyeliğin sona ermesine yol açan her hukuki neden, aynı zamanda kulüp organlarında görev alma bakımından da sonuç doğurur.

Kanunun ilgili hükümleri, hapis cezası ile disiplin veya hak mahrumiyeti yaptırımlarına bağlanan durumlarda organ üyeliklerinin kendiliğinden sona ereceğini düzenlemektedir. Bu nedenle mahkumiyet kararı bulunan veya hak mahrumiyeti cezası alan kişiler, spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerinin genel kurul dışındaki organlarında görev alamaz.

Ayrıca, kulüp organlarında görev alacak kişilerde bulunması gereken diğer nitelikler kulüp tüzüğünde; spor anonim şirketi statüsündeki bağlı ortaklık ve iştiraklerde ise ilgili şirketin esas sözleşmesinde belirlenebilir.

ORGANLARDAKİ ÜYELİK GÖREVİNİN SONA ERMESİ

Kanunda, kulüp organlarındaki başkanlık veya üyelik görevlerinin sona ermesine yol açan iki temel durum düzenlenmiştir. Bu durumlar aynı zamanda kulüp başkanı ile kurul üyelerinde bulunmaması gereken nitelikler olarak kabul edilir.



HAPİS CEZASI NEDENİYLE GÖREVİN SONA ERMESİ

Kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkum olan kişilerin, kulüp organlarındaki görevleri kendiliğinden sona erer.

Bunun yanında, ceza süresine bakılmaksızın, kanunda katalog halinde sayılan bazı suçlardan mahkumiyet halinde de görev sona erer. Bu suçlar affa uğramış olsa dahi bu sonuç değişmez.

Bu kapsamda; devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik ve güveni kötüye kullanma gibi suçlar; kaçakçılık, hileli iflas ve ihaleye fesat karıştırma; suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ve terörün finansmanı; nefret ve ayrımcılık; cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar ve fuhuş; uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile kullanıma ilişkin suçlar; şike ve teşvik primi fiilleri ile spor müsabakalarına dayalı yasadışı bahis faaliyetleri bu kapsama girer.

Ayrıca, spor kulüpleri ve spor anonim şirketlerinin bütçe ve harcama ilkelerine aykırı davranışlar da görev sona erme sonucunu doğurur.

Bu suçlardan mahkum olan kişilerin, spor kulüpleri ile spor anonim şirketlerinin yönetim, denetim, disiplin ve diğer kurullarındaki görevleri, mahkeme kararının kesinleştiği tarihte herhangi bir ek işleme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer.

Diğer kasti suçlar bakımından ise görev sona ermesi için en az bir yıl süreli hapis cezası verilmiş olması şarttır.