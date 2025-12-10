Haberler

USK Prague Galatasaray baskebol maçı hangi kanalda, nereden CANLI izlenir?

Güncelleme:
USK Prague ile Galatasaray, EuroLeague Kadınlar mücadelesinde sahaya çıkıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen basketbolseverler ise maçın başlangıç saati, yayıncı kuruluşu ve yayının şifresiz olup olmadığıyla ilgili detayları araştırıyor. Peki, USK Prague–Galatasaray Kadın Basketbol maçı hangi kanalda, canlı olarak nasıl izlenir?

EuroLeague Kadınlar'da USK Prague ile Galatasaray kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Maçı takip etmek isteyen izleyiciler, yayın bilgileri ve canlı izleme seçenekleri konusunda bilgi edinmek istiyor. USK Prague–Galatasaray basketbol karşılaşması nerede yayınlanıyor, canlı yayın var mı?

USK PRAGUE – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

EuroLeague Kadınlar'da USK Prague ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği mücadele, EuroLeague Women'ın resmi YouTube kanal(lar)ı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

EuroLeague Women YouTube üzerinden yapılacak yayın, internet bağlantısı olan herkes tarafından şifresiz şekilde izlenebilecek.

USK PRAGUE – GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

USK Prague ile Galatasaray arasındaki EuroLeague Kadınlar karşılaşması 10 Aralık Çarşamba günü oynanacak.

USK PRAGUE – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

Karşılaşmanın başlama saati 21.00 olarak belirlendi.

MAÇ NEREDE OYNANACAK?

USK Prague – Galatasaray mücadelesi, Prag'da bulunan Sports Hall Kralovka salonunda gerçekleştirilecek.

Osman DEMİR
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
