İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında CHP’li Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında işlem başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde, Yalım’ın Ankara’daki bir otel odasında 21 yaşındaki belediye çalışanı ile gözaltına alındı. Peki, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın sevgilisi kimdir? Özkan Yalım'ın sevgilisi Seher Akay mı? Detaylar...

UŞAK BELEDİYE BAŞKANI ÖZKAN YALIM'IN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Soruşturma detayları kamuoyunda şaşkınlık yarattı. İddialara göre Yalım’ın iki sevgilisi de belediyede yüksek maaşla işe alınmış, ancak bu kişilerin hiç işe gitmediği tespit edilmiş. MASAK raporlarında ise şüphelilerin hesaplarında kaynağı belirlenemeyen yüksek tutarlı para hareketlerinin olduğu ve mali-profesyonel profil ile uyumsuzluk bulunduğu bildirildi.

Dün sabah düzenlenen operasyonda Yalım, Ankara’daki otelde genç sevgilisi S.A. ile birlikte gözaltına alındı. Otel kaydı olmayan genç kadının talimatla gözaltına alındığı ifade edildi. Bu gelişme, kamuoyunda “Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın sevgilisi kimdir?” sorusunu gündeme taşıdı.

Henüz resmi makamlar tarafından sevgilinin kimliği doğrulanmamış olsa da, soruşturma kapsamında adı geçen S.A., genç ve 21 yaşında bir kadın olarak öne çıkıyor.

ÖZKAN YALIM'IN SEVGİLİSİ SEHER AKAY MI?

İddialara göre, Yalım’ın gözaltına alınan sevgilisinin S.A. olduğu, ve bu kişinin Uşak Belediyesi’nde çalışan Seher Akay olabileceği öne sürülüyor. Ancak bu sadece bir iddiadır ve resmi makamlar tarafından doğrulanmış değildir.

Soruşturma dosyasında, Yalım’ın iki sevgilisinin belediyede yüksek maaşla işe alındığı, ancak hiç çalışmadıkları belirtiliyor. Bu durum, genç kadının S.A. mı yoksa Seher Akay mı olduğu sorusunu daha da tartışmalı hale getiriyor. Fakat vurgulamak gerekir ki, tüm bu bilgiler soruşturma kapsamında iddia olarak yer almakta ve resmî teyit bulunmamaktadır.