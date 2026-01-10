Haberler

Uğurcan Çakır sakat mı, neden yok? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Uğurcan Çakır neden oynamıyor?

Uğurcan Çakır sakat mı, neden yok? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Uğurcan Çakır neden oynamıyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Kupa finalinde gözler kalede beklenen isimdeyken, Galatasaray–Fenerbahçe derbisi öncesi kadrolar açıklandığında Uğurcan Çakır'ın ilk 11'de yer almaması dikkat çekti. Taraftarlar, "Uğurcan Çakır sakat mı?", "Derbi maçında neden yok?" sorularına yanıt ararken, alınan kararın perde arkası ve oyuncunun son durumu merak konusu oldu. Peki, Uğurcan Çakır sakat mı, neden yok? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Uğurcan Çakır neden oynamıyor?

Derbi öncesi açıklanan kadrolar, futbol gündemini hareketlendirdi. Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Uğurcan Çakır'ın sahada olmaması, "Sakatlığı mı var?", "Neden oynamıyor?" sorularını beraberinde getirdi. Kritik maçta yapılan bu tercihin nedeni ve Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar merak edilirken, konuyla ilgili tüm detaylar haberin devamında ele alınıyor.

UĞURCAN ÇAKIR MAÇTA NEDEN YOK?

Uğurcan Çakır, hafif bir sakatlık yaşadığı için Süper Kupa Finali'nde ilk 11'de yer almadı. Teknik heyet, derbinin yüksek temposu ve olası riskleri göz önünde bulundurarak oyuncuyu koruma amaçlı dinlendirme kararı aldı.

UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI MI?

Evet, ancak sakatlığın hafif olduğu belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu durum uzun süreli bir problem değil. Resmî olarak "uzun süreli sakatlık" yönünde bir açıklama yapılmadı.

Uğurcan Çakır sakat mı, neden yok? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Uğurcan Çakır neden oynamıyor?

KARARI KİM ALDI?

Karar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından alındı. Buruk, yoğun maç temposu ve derbi atmosferini dikkate alarak kalede rotasyona gitti. Günay Güvenç'in tecrübesi ve son dönemdeki performansı bu tercihte etkili oldu.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Levent, Guendouzi, İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran

GALATASARAY–FENERBAHÇE MAÇI NEDEN YOK?

Böyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa Finali 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı ve karşılaşma ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlandı. Buradaki soru, maçın oynanmamasıyla değil; Uğurcan Çakır'ın neden sahada olmadığıyla ilgili bir karışıklıktan kaynaklanıyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı

Tüm trafiği durduran çocuk konuştu, neden yaptığını anlattı
Süper Kupa öncesine damga vuran görüntü: Mert Hakan forması giydi

Süper Kupa finaline böyle gitti
Üç kesime dağıtılacak! Bakanlık, 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayırdı

Üç kesime dağıtılacak! 132 bin kişi için 5,1 milyarlık kaynak ayrıldı
Ev sahibi illallah etti! 20 günde 400 sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler

20 günde yüzlerce sipariş geldi, trans birey bile gönderdiler
200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Ünlülerin uğrak mekanında gizli oda bulundu

200 jandarmanın neden baskın yaptığı ortaya çıktı! Gizli oda bulundu
Vatandaşı mağdur eden karara 'Memnunuz' diyen Şekib Avdagiç'e tepki yağıyor

Vatandaş haklı olarak isyanda! Mutlu musunuz Şekib bey?