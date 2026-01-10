Uğurcan Çakır sakat mı, neden yok? Galatasaray-Fenerbahçe derbi maçında Uğurcan Çakır neden oynamıyor?

Derbi öncesi açıklanan kadrolar, futbol gündemini hareketlendirdi. Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa finalinde Uğurcan Çakır'ın sahada olmaması, "Sakatlığı mı var?", "Neden oynamıyor?" sorularını beraberinde getirdi. Kritik maçta yapılan bu tercihin nedeni ve Uğurcan Çakır'ın sağlık durumuna ilişkin ayrıntılar merak edilirken, konuyla ilgili tüm detaylar haberin devamında ele alınıyor.

UĞURCAN ÇAKIR MAÇTA NEDEN YOK?

Uğurcan Çakır, hafif bir sakatlık yaşadığı için Süper Kupa Finali'nde ilk 11'de yer almadı. Teknik heyet, derbinin yüksek temposu ve olası riskleri göz önünde bulundurarak oyuncuyu koruma amaçlı dinlendirme kararı aldı.

UĞURCAN ÇAKIR SAKATLANDI MI?

Evet, ancak sakatlığın hafif olduğu belirtiliyor. Kulübe yakın kaynaklara göre bu durum uzun süreli bir problem değil. Resmî olarak "uzun süreli sakatlık" yönünde bir açıklama yapılmadı.

KARARI KİM ALDI?

Karar, Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk tarafından alındı. Buruk, yoğun maç temposu ve derbi atmosferini dikkate alarak kalede rotasyona gitti. Günay Güvenç'in tecrübesi ve son dönemdeki performansı bu tercihte etkili oldu.

MUHTEMEL İLK 11'LER

Galatasaray: Günay, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sane, Yunus, Barış Alper, Icardi

Fenerbahçe: Ederson, Skriniar, Oosterwolde, Mert Müldür, Levent, Guendouzi, İsmail, Asensio, Musaba, Kerem, Duran

GALATASARAY–FENERBAHÇE MAÇI NEDEN YOK?

Böyle bir durum söz konusu değil. Galatasaray–Fenerbahçe Süper Kupa Finali 10 Ocak'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynandı ve karşılaşma ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlandı. Buradaki soru, maçın oynanmamasıyla değil; Uğurcan Çakır'ın neden sahada olmadığıyla ilgili bir karışıklıktan kaynaklanıyor.