Uğurcan Çakır Atletico Madrid maçında yok mu, oynamayacak mı, hasta mı, sakat mı?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki dev rakibi Atletico Madrid ile oynayacağı kritik müsabaka öncesi kale direkleri arasında kimin olacağı merak konusu oldu. Sosyal medyada hızla yayılan iddialar sonrası taraftarlar, "Uğurcan Çakır Atletico Madrid maçında yok mu, sakat mı?" sorusunun yanıtını aramaya başladı. Temsilcimizin Avrupa arenasındaki bu zorlu randevusunda milli eldivenin sağlık durumu ve kadroda yer alıp almayacağına dair tüm detaylar netleşiyor.

Devler Ligi heyecanı Rams Park'ta yaşanırken, kaleci mevkisindeki belirsizlik spor gündemine bomba gibi düştü. Uğurcan Çakır oynamayacak mı, hasta mı? soruları eşliğinde yapılan araştırmalar, teknik heyetin son kararına kilitlendi. Atletico Madrid karşısında kritik kurtarışlara imza atması beklenen başarılı file bekçisinin antrenman raporları ve maç kadrosundaki son durumu haberimizde.

UĞURCAN ÇAKIR ATLETİCO MADRİD MAÇINDAYOK MU?

Galatasaray'ın resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan son antrenman videosunda Uğurcan Çakır'ın karelerde yer almaması, "Sakat mı?" sorularını beraberinde getirdi. Taraftarların büyük bir dikkatle takip ettiği hazırlık sürecinde başarılı kalecinin görülmemesi, maç saati yaklaşırken spekülasyonları artırdı. Ancak şu an için oyuncunun kadroda yer alıp almayacağına dair kulüp kanadından yapılmış resmi bir bilgilendirme bulunmuyor.

UĞURCAN ÇAKIR SAKAT MI, HASTA MI?

Milli kalecinin antrenmanda yer almama sebebi hakkında çeşitli iddialar olsa da, henüz bir sakatlık veya hastalık raporu yayımlanmadı. Teknik direktör Okan Buruk'un maç önü basın toplantısında konuya dair netlik kazandırması bekleniyor. 21 Ocak'taki bu dev randevuda, Uğurcan'ın yokluğu durumunda kalede kimin görev yapacağı ise merakla beklenen bir diğer konu haline geldi.

Kulüpten gelecek olan "maç kadrosu" paylaşımı, tüm soruların yanıtı olacak.

Muhtemel 11'ler:

Galatasaray : Uğurcan Çakır, Sallai, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Lemina, Sara, Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Osimhen.

Atletico Madrid : Oblak, Ruggeri, Llorente, Hancko, Pubill, Johnny, Barrios, Almada, Simeone, Sörloth, Alvarez.

