Uğurcan Çakır Antalyaspor maçında neden yok, Uğurcan Çakır ne zaman dönecek, kaç maç yok?

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı Antalyaspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayla devam edecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın hangi kanalda yayınlanacağını, başlama saatini ve sahaya çıkması beklenen ilk 11'leri merak ediyor. Bununla birlikte Uğurcan Çakır'ın kadroda yer almaması da dikkat çekiyor. Peki Uğurcan Çakır Antalyaspor karşısında neden forma giyemeyecek, ne zaman sahalara dönecek ve kaç maçlık bir eksikliği bulunuyor?

Antalyaspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği Süper Lig mücadelesi öncesinde sporseverlerin gündeminde birçok soru yer alıyor. Maçın yayın bilgileri ve muhtemel kadrolar araştırılırken, Uğurcan Çakır'ın neden bu karşılaşmada yer almadığı da en çok merak edilen konular arasında. Uğurcan Çakır'ın yokluğunun sebebi ne, sahalara dönüş tarihi belli mi ve kaç maç ceza ya da sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek?

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de oynanacak Antalyaspor ile Galatasaray mücadelesi futbolseverlerle Bein Sports 1 ekranlarında buluşacak. Karşılaşma, yayıncı kuruluş üzerinden canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Bein Sports 1 yayını; Digiturk 77'nci kanal, Kablo TV 232'nci kanal üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydusu ve dijital platformlar aracılığıyla şifreli olarak yayınlanıyor.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

İki ekip arasındaki Süper Lig karşılaşması 13 Aralık Cumartesi günü futbolseverlerle buluşacak.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zorlu mücadelede ilk düdük saat 20.00'de çalacak.

ANTALYASPOR – GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Antalyaspor ile Galatasaray'ın karşı karşıya geleceği müsabaka, Antalya'da bulunan Antalya Stadyumu'nda oynanacak.

UĞURCAN ÇAKIR NE ZAMAN DÖNECEK, KAÇ MAÇ FORMA GİYEMEYECEK?

Gazeteci Sergen Dağ'ın aktardığı bilgilere göre Uğurcan Çakır için yaklaşık 2 ila 3 haftalık bir tedavi süreci planlanıyor. Bu süreçte oyuncunun birkaç maçta forma giyememesi bekleniyor.

HEDEF ERKEN SAHALARA DÖNÜŞ

Sağlık ekibi, uygulanan özel tedavi programıyla Uğurcan Çakır'ın iyileşme sürecini hızlandırmayı amaçlıyor. Oyuncunun planlanandan daha kısa sürede sahalara dönmesi hedefleniyor.

Osman DEMİR
