UEFA Fenerbahçe'yi denetlemeye geldi mi, Fenerbahçe'yi UEFA'dan ceza alır mı?

Edinilen bilgilere göre UEFA, Finansal Fair Play süreci kapsamında Fenerbahçe'nin mali kayıtlarını incelemek amacıyla kulübe bir denetim heyeti gönderdi. Yaklaşık 48 saat süren denetimlerde kulübün gelir-gider dengesi, banka hareketleri ve finansal belgeleri detaylı biçimde ele alındı. Kerem Aktürkoğlu transferi ise sürecin merkezine alınırken; sözleşme şartları, sponsorluk gelirleri ve ödeme planlarının UEFA tarafından titizlikle değerlendirileceği ifade edildi.

FENERBAHÇE'DE UEFA'DAN FFP DENETİMİ

UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kriterleri kapsamında Fenerbahçe'nin mali yapısı mercek altına alındı. Sarı-lacivertli kulüpte gerçekleştirilen denetim için UEFA'dan gelen iki yetkiliye, uluslararası denetim firması Deloitte bünyesinde görev yapan üç uzman eşlik etti. Beş kişilik ekip, kulübün mali kayıtlarını incelemek üzere tesislerde kapsamlı bir çalışma yürüttü.

48 SAAT SÜREN DETAYLI İNCELEME

Denetim sürecinin perşembe günü başladığı ve cuma akşamına kadar devam ettiği öğrenildi. Yaklaşık 48 saat boyunca kulübün geçtiğimiz sezona ait mali tabloları, gelir-gider dengesi ve banka hesap hareketleri ayrıntılı biçimde değerlendirildi. İncelemelerin ardından elde edilen tüm verilerin resmi bir rapor haline getirildiği ve UEFA'ya sunulacağı belirtildi. Daha önce benzer bir sürecin başka Türk kulüpleri için de uygulandığı hatırlatıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU TRANSFERİ MERKEZE ALINDI

Denetimin öne çıkan başlıklarından biri ise Kerem Aktürkoğlu transferi oldu. Sezon başında gerçekleştirilen transferin Finansal Fair Play kriterleri açısından özel olarak ele alındığı ifade edildi. Fenerbahçe'nin UEFA'ya düzenli aralıklarla sunduğu mali raporların ardından, nihai değerlendirmenin mart ayında yapılacağı aktarıldı. Bu süreçte sözleşme şartları, sponsorluk gelirleri ve ödeme planlarının ayrıntılı şekilde inceleneceği kaydedildi.

TFF'DEN EK RAPOR İSTENECEK

UEFA'nın denetim sürecinde yalnızca kulüp tarafından sunulan belgelerle yetinmeyeceği öğrenildi. Kamuoyuna yansıyan iddialar ve iletilen başvurular doğrultusunda Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da resmi rapor talep edileceği belirtildi. Hazırlanacak tüm raporların ardından Fenerbahçe ile ilgili nihai kararın ilerleyen aylarda netlik kazanması bekleniyor.