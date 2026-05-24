Türkiye Sırbistan maçı hangi kanalda, Türkiye Sırbistan voleybol maçı nereden CANLI izlenir?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile oynayacağı karşılaşma öncesinde yayın detayları büyük ilgi görüyor. “Türkiye Sırbistan voleybol maçı canlı izleme linki ve yayın kanalı” aramaları artarken, mücadelenin hangi platformdan yayınlanacağı ve nasıl izlenebileceği merak konusu oldu.

TÜRKİYE – SIRBİSTAN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye ile Sırbistan arasında oynanacak AeQuilibrium Kupası mücadelesinin yayın bilgileri sporseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın hangi kanalda yayınlanacağı ve nereden canlı izlenebileceği araştırılırken, maçın yayın durumu gündemin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor.

TÜRKİYE – SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın Sırbistan ile karşılaşacağı mücadele 24 Mayıs 2026 Pazar günü oynanacak. Kritik karşılaşma saat 18.00’de başlayacak ve sporseverlere yüksek tempolu bir maç heyecanı yaşatacak.

TÜRKİYE – SIRBİSTAN MAÇI NEREDE OYNANACAK?

AeQuilibrium Kupası kapsamındaki karşılaşma İtalya’nın Cenova şehrinde bulunan Pala Sport Salonu’nda oynanacak. Türkiye ve Sırbistan, önemli mücadelede karşı karşıya gelecek.

TÜRKİYE – SIRBİSTAN MAÇININ YAYIN DURUMU NETLEŞTİ

Maçın yayın bilgisiyle ilgili resmi açıklamada karşılaşmanın yayıncısı bulunmuyor.