Türkiye Romanya maçı Türkiye'de mi oynanacak Romanya'da mı oynanacak?

Dünya Kupası hedefi doğrultusunda play-off etabına adım atan Milliler'in ilk rakibi Romanya olarak belirlendi. Peki Türkiye, bu eşleşmeyi geçmesi durumunda doğrudan Dünya Kupası bileti mi kazanacak? Romanya maçının ardından Türkiye'nin potansiyel rakibi kim olacak, ikinci turdaki muhtemel eşleşme nasıl şekillenecek? Türkiye ile Romanya arasındaki karşılaşma Türkiye'de mi yoksa Romanya'da mı yapılacak?

2026 AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

• A Yolu: İtalya – Kuzey İrlanda galibi / Galler – Bosna Hersek galibi

• B Yolu: Ukrayna – İsveç galibi / Polonya – Arnavutluk galibi

• C Yolu: Türkiye – Romanya galibi / Slovakya – Kosova galibi

• D Yolu: Danimarka – Kuzey Makedonya galibi / Çekya – İrlanda Cumhuriyeti galibi

TÜRKİYE–ROMANYA MAÇININ EV SAHİBİ KİM OLACAK?

E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Millî Takım, Dünya Kupası için son şans niteliği taşıyan play-off turunda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye bu turu başarıyla geçerse, Slovakya–Kosova maçının kazananı ile final niteliğindeki ikinci müsabakada mücadele edecek. Play-off sistemi kapsamında toplam 16 ülke, dört farklı rota üzerinden finale kalmayı hedefleyecek.

PLAY-OFF SİSTEMİ VE TORBA DAĞILIMI

Milliler, gruptaki performansı sayesinde 1. torbada yer alacak ve yarı finalde Uluslar Ligi üzerinden gelen 4. torba ekiplerinden biriyle karşılaşacak. 2. torba takımları ise 3. torba takımlarıyla eşleşecek. Yarı final aşamasında 1. ve 2. torbadaki ülkeler maçlarını kendi sahalarında oynama avantajına sahip olacak. Final karşılaşmalarının ev sahipleri ise çekilecek kuralar sonucunda belirlenecek.

PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

Play-off etabı, tek maç üzerinden oynanan yarı final ve final mücadelelerinden oluşacak. Bu kritik karşılaşmalar 26 Mart – 31 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Dört farklı rotada finali kazanmayı başaran ülkeler, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.