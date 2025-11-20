Haberler

Türkiye Romanya maçı Türkiye'de mi oynanacak Romanya'da mı oynanacak?

Türkiye Romanya maçı Türkiye'de mi oynanacak Romanya'da mı oynanacak?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na katılma yolunda play-off mücadelesinde Romanya ile kozlarını paylaşacak. Peki Türkiye, Romanya'yı yenmeyi başarır ya da turu geçerse Dünya Kupası vizesini doğrudan alabilecek mi? Ayrıca Türkiye–Romanya karşılaşması hangi ülkede oynanacak, maçın ev sahibi kim olacak?

Dünya Kupası hedefi doğrultusunda play-off etabına adım atan Milliler'in ilk rakibi Romanya olarak belirlendi. Peki Türkiye, bu eşleşmeyi geçmesi durumunda doğrudan Dünya Kupası bileti mi kazanacak? Romanya maçının ardından Türkiye'nin potansiyel rakibi kim olacak, ikinci turdaki muhtemel eşleşme nasıl şekillenecek? Türkiye ile Romanya arasındaki karşılaşma Türkiye'de mi yoksa Romanya'da mı yapılacak?

2026 AVRUPA ELEMELERİ PLAY-OFF EŞLEŞMELERİ

• A Yolu: İtalya – Kuzey İrlanda galibi / Galler – Bosna Hersek galibi

• B Yolu: Ukrayna – İsveç galibi / Polonya – Arnavutluk galibi

• C Yolu: Türkiye – Romanya galibi / Slovakya – Kosova galibi

• D Yolu: Danimarka – Kuzey Makedonya galibi / Çekya – İrlanda Cumhuriyeti galibi

Türkiye Romanya maçı Türkiye'de mi oynanacak Romanya'da mı oynanacak?

TÜRKİYE–ROMANYA MAÇININ EV SAHİBİ KİM OLACAK?

E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan A Millî Takım, Dünya Kupası için son şans niteliği taşıyan play-off turunda Romanya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye bu turu başarıyla geçerse, Slovakya–Kosova maçının kazananı ile final niteliğindeki ikinci müsabakada mücadele edecek. Play-off sistemi kapsamında toplam 16 ülke, dört farklı rota üzerinden finale kalmayı hedefleyecek.

PLAY-OFF SİSTEMİ VE TORBA DAĞILIMI

Milliler, gruptaki performansı sayesinde 1. torbada yer alacak ve yarı finalde Uluslar Ligi üzerinden gelen 4. torba ekiplerinden biriyle karşılaşacak. 2. torba takımları ise 3. torba takımlarıyla eşleşecek. Yarı final aşamasında 1. ve 2. torbadaki ülkeler maçlarını kendi sahalarında oynama avantajına sahip olacak. Final karşılaşmalarının ev sahipleri ise çekilecek kuralar sonucunda belirlenecek.

PLAY-OFF MAÇ TARİHLERİ

Play-off etabı, tek maç üzerinden oynanan yarı final ve final mücadelelerinden oluşacak. Bu kritik karşılaşmalar 26 Mart – 31 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak. Dört farklı rotada finali kazanmayı başaran ülkeler, 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı elde edecek.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
İzmir metrosunda panik: Yolculara küfür edip kapılara vurdu

Küfürler havada uçuştu, yolcular donup kaldı
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
Tüm mahalle sokağa döküldü: Onat Tüneli çalışmaları nedeniyle tahliye arbede çıktı

Tüm mahalle sokağa döküldü, çatılardan eşya fırlatıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.