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Türkan Şoray 81 yaşında. Yeşilçam'da "Sultan" lakabıyla anılan oyuncu 28 Haziran 1945'te İstanbul'da doğdu.

Şoray bu hafta Antalya'daydı. 16 Kasım 2026'da COP31 kapsamında yapılan "Sinemada Sürdürülebilirlik: Yeşilçam Usulü Film Yapmak" söyleşisinde sahneye çıktı ve filmlerinin kostümlerini kendi parasıyla aldığı yılları anlattı.

TÜRKAN ŞORAY KAÇ YAŞINDA?

Türkan Şoray 81 yaşında. 28 Haziran 1945 doğumlu oyuncu, 82'sini Haziran 2027'de dolduracak. Sinemaya 1960 yapımı Köyde Bir Kız Sevdim filmiyle başladı ve o günden bu yana 66 yıl geçti.

TÜRKAN ŞORAY YAŞIYOR MU?

Türkan Şoray yaşıyor. Oyuncu 16 Kasım 2026'da Antalya'da, Yeşil Bölge'deki Nurol Holding Konferans Merkezi'nin Yesevi Salonu'nda izleyicilerle buluştu.

TÜRKAN ŞORAY KİMDİR?

Türkan Şoray, 1960'tan beri Türk sinemasında oynayan oyuncu ve yönetmen. Kendi anlatımına göre 220 filmde rol aldı.

Kamera arkasına 1972'de geçti. İlk yönettiği film Dönüş oldu; onu Azap (1973), Bodrum Hâkimi (1976) ve Yılanı Öldürseler (1981) izledi. 2015'te Uzaklarda Arama'yı çekti.

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi kadın oyuncu ödülünü üç kez aldı: 1964'te Acı Hayat, 1968'de Ölüm Tarlası, 1987'de Hayallerim, Aşkım ve Sen ile.

TÜRKAN ŞORAY NERELİ?

Türkan Şoray İstanbullu. Kız kardeşi Nazan Şoray da oyuncu.

TÜRKAN ŞORAY COP31'DE NE ANLATTI?

Türkan Şoray, Yeşilçam'da kostümü oyuncunun kendisinin bulduğunu söyledi. Her filmde yaklaşık 18 kostüm giyiyordu ve kazancının yarısı bunlara gidiyordu. Bir filmde giyilen kıyafet bir sonrakinde kullanılamıyordu.

Kostümleri sandıklarda sakladı ama hepsi kalmadı. Bir kısmı depoyu basan suda zarar gördü, bir kısmı da Ankara'ya taşınırken kayboldu. Selvi Boylum ve Dila Hanım'ın kostümleri hâlâ onda. Çekimlerde karavan da yoktu; oyuncular arabada ya da köylerde kapı çalıp evlerde giyiniyordu.

Moderatörlüğünü Birol Güven'in yaptığı söyleşide Şoray, iklim krizini dünyanın en büyük tehlikelerinden biri olarak gördüğünü de söyledi. Etkinlik bitince yeniden dünyaya gelse yine Yeşilçam'da oyuncu olmayı seçeceğini anlattı.

TÜRKAN ŞORAY'IN KIZI KİM?

Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal. Şoray 1983'te tiyatro oyuncusu Cihan Ünal ile evlendi, Yağmur bu evlilikten doğdu. Çift 1987'de ayrıldı.