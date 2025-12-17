Trabzonspor maçı hangi kanalda? Trabzonspor Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor, nerede izlenir?

Trabzonspor Alanyaspor Ziraat Türkiye Kupası maçına saatler kaldı. Maç öncesi Trabzonspor Alanyaspor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Peki, Trabzonspor Alanyaspor maçını hangi kanal veriyor? İşte Trabzonspor Alanyaspor maçı yayın bilgisi haberimizde...

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor Alanyaspor maçı A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak. Trabzonspor Alanyaspor maçını A Spor'dan güncel frekans bilgileri ile izleyebilirsiniz. Ayrıca A Spor resmi internet sitesi üzerinden de canlı maç seyredebilirsiniz.

TRABZONSPOR ALANYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Trabzonspor Alanyaspor maçı bu akşam saat 20.30'da başlayacak. Maç A Spor'dan canlı olarak izlenebilecek.