Haberler

Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Konyaspor maçı başladı mı?

Güncelleme:
Trabzonspor ile Konyaspor'un ligde oynayacağı bu önemli karşılaşma öncesi sporseverlerin ilgisi yayın bilgilerine yönelmiş durumda. Maçı canlı izlemek isteyenler, yayıncı kuruluşun yanı sıra karşılaşmanın saatini ve erişim seçeneklerini merak ediyor. Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Konyaspor maçı başladı mı?

Trendyol Süper Lig'de Trabzonspor ile Konyaspor kozlarını paylaşmaya hazırlanıyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, maçın yayın zamanı, hangi platformda ekrana geleceği ve yayının şifresiz olup olmadığı gibi detayları araştırıyor. Peki, Trabzonspor Konyaspor ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Konyaspor maçı başladı mı?

İKİ TAKIM ARASINDAKİ REKABETİN TARİHÇESİ

Trabzonspor ile Konyaspor'un rekabeti, ilk kez 1966 yılında 2. Lig'de oynanan karşılaşmayla başladı. O tarihten bu yana iki ekip toplam 64 kez sahaya çıktı. Bu maçların 48'i Süper Lig, 10'u 2. Lig, 6'sı ise Türkiye Kupası kapsamında oynandı. Rekabette Trabzonspor 30 galibiyet ile üstünlüğünü korurken, Konyaspor 15 kez kazandı. 19 mücadele ise beraberlikle tamamlandı. İki takımın 2024-25 sezonunun ikinci yarısında Konya'da oynadığı son karşılaşmayı ise Konyaspor 1-0 kazanmıştı.

TRABZONSPOR – TÜMOSAN KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Trabzonspor – Tümosan Konyaspor karşılaşması, futbolseverler tarafından Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak takip edilebilecek.

BEIN SPORTS 1 FREKANS VE İZLEME BİLGİLERİ

Bein Sports 1 kanalı, Digiturk 77 ve Kablo TV 232 numaralı kanallardan izlenebiliyor. Yayın, ayrıca Türksat uydusu ve internet platformları üzerinden şifreli şekilde takip edilebiliyor.

MAÇ HANGİ GÜN OYNANACAK?

Bordo-mavililer ile yeşil-beyazlıları karşı karşıya getirecek mücadele, 29 Kasım Cumartesi günü sahne alacak.

MAÇIN BAŞLAMA SAATİ

Karşılaşmanın başlama düdüğü 20.00'de çalacak.

MAÇIN OYNANACAĞI STADYUM

Trendyol Süper Lig'deki bu önemli maç, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumunda oynanacak.

İlk 11'ler:

Osman DEMİR
