Trabzonspor Beşiktaş muhtemel 11'ler! Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosunda kimler var?

Trabzonspor Beşiktaş muhtemel 11'ler! Trabzonspor Beşiktaş maç kadrosunda kimler var?
Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı Trabzonspor ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı olarak takip etmek isteyen taraftarlar, maçın saat kaçta başlayacağını, hangi kanalda yayınlanacağını ve karşılaşmanın şifresiz olup olmayacağını araştırıyor. Ayrıca futbolseverler, Trabzonspor – Beşiktaş maçına hangi isimlerin ilk 11'de başlayacağını da merak ediyor.

Trabzonspor ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Lig karşılaşması öncesinde gözler takımların kadrolarına çevrildi. Sporseverler, iki ekibin sahaya çıkması beklenen muhtemel 11'lerini ve maç kadrosunda yer alan oyuncuları öğrenmek istiyor. Mücadele öncesi teknik direktörlerin tercihleri büyük ilgi görüyor.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA VE SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig kapsamında oynanacak Trabzonspor – Beşiktaş karşılaşması futbolseverlerle beIN Sports 1 ekranlarında buluşacak. Dev mücadele, platform üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI YAYIN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Karşılaşmayı beIN Sports 1 ekranlarından takip etmek isteyen izleyiciler, yayına Digiturk 77, Kablo TV 232 kanalları üzerinden ulaşabiliyor. Ayrıca müsabaka, Türksat uydusu ve internet platformları aracılığıyla şifreli olarak izlenebilecek.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ GÜN OYNANACAK?

Trabzonspor ile Beşiktaş arasındaki Süper Lig mücadelesi, 14 Aralık Pazar günü futbolseverlerin karşısına çıkacak.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

Zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşmanın başlama saati 20.00 olarak açıklandı.

TRABZONSPOR – BEŞİKTAŞ MAÇI NEREDE OYNANACAK?

İki köklü kulübü karşı karşıya getirecek olan bu önemli mücadele, Trabzon'da bulunan Papara Park Stadyumu'nda oynanacak.

Osman DEMİR



