Topu topu 7 nota var kaç beste yapılabilir ki, sözlerinin sahibi kimdir? Bu sözün kime ait olduğu ise yıllardır merak konusu olmaya devam ediyor.

TOPU TOPU 7 NOTA VAR SÖZÜNÜN KÖKENİ

Müzikte yalnızca yedi temel nota (do, re, mi, fa, sol, la, si) bulunmasına rağmen binlerce yıldır sayısız beste yapılması, insan yaratıcılığının en güçlü örneklerinden biridir. "Topu topu 7 nota var, kaç beste yapılabilir ki?" sözü de tam olarak bu noktaya vurgu yapar.

Bu ifade, Türk pop müziğinin en üretken isimlerinden biri olan Serdar Ortaç tarafından dile getirilmiştir.

MÜZİKTE 7 NOTA VE SINIRSIZ YARATICILIK

Teknik olarak müzik yalnızca yedi notadan oluşmaz; oktavlar, yarım sesler, makamlar ve armoniler bu sayıyı genişletir. Ancak temel fikir değişmez: Sınırlı araçlar, sınırsız kombinasyonlar.

Bu söz, yalnızca müzik için değil; edebiyat, sinema ve hatta dijital içerik üretimi için bile ilham verici bir metafor olarak kullanılır. Aynı harflerle milyonlarca kitap yazılması gibi, aynı notalarla de bambaşka duygular anlatılabilir.