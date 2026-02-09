TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Yozgat kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi!

TOKİ Yozgat projelerinde 2 bin 258 sosyal konut için yapılan kura çekilişi 9 Şubat Pazartesi günü saat 11:00'de tamamlandı. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Peki, TOKİ Yozgat kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Yozgat kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Bu kura, Yozgat genelinde hem şehir merkezinde hem de ilçelerde inşa edilecek sosyal konutlar için büyük önem taşıyor. Kura sonuçları, TOKİ'nin düzenli ve şeffaf uygulamaları sayesinde adil bir şekilde yayımlandı.

TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Yozgat kura sonuçları, başvuruda bulunan vatandaşlar için erişimi kolay bir sistem üzerinden açıklanıyor. Kura sonuçlarını öğrenmek için izlenmesi gereken adımlar şöyle:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr adresinden kura sonuçları listesi görüntülenebilir.

e-Devlet Kapısı: Başvuru sahipleri, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçları sorgulayabilir.

Bu yöntemler sayesinde vatandaşlar, hak sahibi olup olmadıklarını hızlı ve güvenilir bir şekilde öğrenebiliyor. Ayrıca asil ve yedek listeler detaylı olarak paylaşıldığı için ikinci şans fırsatları da takip edilebiliyor.

TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ!

TOKİ YOZGAT KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Yozgat'ta TOKİ sosyal konut projesi için asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesi, kura tamamlandıktan sonra resmi kaynaklar üzerinden yayımlanıyor. Listeler, başvuru yapan her vatandaşın T.C. kimlik numarası ile eşleşen sonuçlarını gösteriyor.

Listeyi kontrol ederken dikkat edilmesi gereken noktalar:

Asil listede adı geçenler, sözleşme ve peşinat işlemlerine başlayabilir.

Yedek listede adı olanlar ise asil hak sahiplerinden herhangi biri işlem yapmazsa hak kazanabilir.

Bu nedenle, hak sahipleri listelerini düzenli olarak takip etmeli ve TOKİ tarafından belirtilen ödeme ve sözleşme tarihlerini kaçırmamalıdır.

YOZGAT'TA HANGİ İLÇEDE KAÇ KONUT YAPILACAK?

Yozgat genelinde toplam 2 bin 258 sosyal konut inşa edilecek. İlçe dağılımı şu şekilde planlandı:

Merkez: 630 konut

Akdağmadeni: 313 konut

Aydıncık: 47 konut

Boğazlıyan: 386 konut

Çandır: 70 konut

Çayıralan: 94 konut

Çekerek: 167 konut

Kadışehri: 100 konut

Sarıkaya: 157 konut

Sorgun: 444 konut

Şefaatli: 100 konut

Yenifakılı: 60 konut

Yerköy: 190 konut

Bu dağılım, Yozgat'ın tüm ilçelerinde konut ihtiyacını karşılamak ve kentsel dönüşüm ile sosyal konut projelerini dengelemek amacıyla planlandı. Her ilçedeki konut sayısı, bölgesel talep ve nüfus yoğunluğu dikkate alınarak belirlendi.

YOZGAT TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR?

Yozgat TOKİ sosyal konutları, %10 peşinat ve 240 aya varan vade seçenekleri ile satışa sunuluyor. Fiyatlandırma ise konut tipine göre değişiyor:

1+1 Konutlar: 1 milyon 800 bin TL, aylık taksit 6.750 TL

65 m² 2+1 Konutlar: 2 milyon 200 bin TL, aylık taksit 8.250 TL

80 m² 2+1 Konutlar: 2 milyon 650 bin TL, aylık taksit 9.938 TL

Bu ödeme planları, Anadolu genelinde geçerli olup, vatandaşların bütçelerine uygun olarak esnek finansman imkânları sunuyor. Böylece sosyal konut projeleri, dar ve orta gelirli aileler için ulaşılabilir hale geliyor.