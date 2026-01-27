TOKİ projeleri üzerinden gönderilen "Yenievim" başlıklı SMS'ler, dolandırıcılar tarafından vatandaşları tuzağa düşürmek amacıyla gönderiliyor. Peki, TOKİ 'Yenievim' adıyla gelen SMS'ler sahte mi? 'Yenievim' adıyla gelen SMS'ler dolandırıcılar tarafından mı gönderiliyor? Detaylar haberimizde.

TOKİ "YENİEVİM" ADIYLA GELEN SMS'LER SAHTE Mİ?

Son dönemde TOKİ projeleri üzerinden vatandaşları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi ortaya çıktı. Özellikle "Yenievim" başlıklı SMS'ler, TOKİ başvurusu yapabileceğiniz iddiasıyla gönderiliyor. Ancak yapılan incelemeler, bu SMS'lerin sahte olduğunu ve dolandırıcılar tarafından gönderildiğini ortaya koyuyor.

Mağdurlar, SMS'te yer alan linke tıkladıklarında sahte bir e-Devlet sayfasına yönlendiriliyor. Bu sayfa, gerçek e-Devlet sitesinin neredeyse birebir kopyası gibi tasarlanıyor ve kullanıcıların kişisel bilgilerini güvenli ortamdaymış gibi gösteriyor. Ancak süreç ilerledikçe, başvuru bedeli adı altında 5 bin liralık ödeme talep ediliyor ve gönderilen para dolandırıcıların hesabına geçiyor.

SAHTE E-DEVLET LİNKİYLE TUZAK

Dolandırıcılar, vatandaşların güvenini sağlamak için sahte e-Devlet sayfasında kişisel bilgileri görüntüleme yöntemi kullanıyor. Bu sayede kullanıcılar, sitenin gerçek olduğuna inanıyor. Ancak sonraki adımlarda, TOKİ konut kampanyasına katılım için 5 bin lira yatırılması gerektiği belirtiliyor. Ödeme sırasında, başvurunun iptali halinde tutarın geri ödeneceği iddiasıyla kullanıcıdan onay isteniyor.

Bu tuzağa düşen kişiler, parayı gönderdiğinde dolandırıldıklarını fark ediyor. Son haftalarda, bu dolandırıcılık girişimine ilişkin CİMER, bankalar ve karakollara yüzlerce şikâyet ulaştı.

"YENİEVİM" ADIYLA GELEN SMS'LER DOLANDIRICILAR TARAFINDAN MI GÖNDERİLİYOR?

Evet. Bilişim Hukuku Derneği Başkanı Av. Kürşat Ergün, dolandırıcıların resmi internet sitelerini neredeyse birebir kopyalayarak sahte siteler oluşturduğunu belirtiyor. Popüler konular üzerinden vatandaşları hedef alan dolandırıcılar, kredi kartı ve banka bilgilerini ele geçirerek mağduriyetlere yol açıyor.

Ergün, dolandırıcıların gündemi yakından takip ettiğini ve vatandaşları sahte linklere yönlendirerek mali kayıplara uğrattığını ifade ediyor. Bu nedenle "Yenievim" SMS'lerinin tamamen dolandırıcılık amacı taşıdığını söylemek mümkün.