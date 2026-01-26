TOKİ Tekirdağ çekilişi ne zaman, kuraya katılacak isimler belli oldu mu? Tekirdağ TOKİ konutları nereye hangi ilçelere yapılacak?

Türkiye genelinde başlatılan 500 bin sosyal konut projesi, vatandaşları ev sahibi yapma hedefiyle hızla ilerliyor. Bu kapsamda Tekirdağ'da inşa edilecek 6 bin 865 sosyal konut, başvurularını tamamlayan vatandaşlar tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, TOKİ Tekirdağ çekilişi ne zaman? TOKİ Tekirdağ çekilişine katılacak isimler belli oldu mu?

TOKİ TEKİRDAĞ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile TOKİ iş birliğiyle yürütülen 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Tekirdağ'da yapılacak kura çekilişi, başvuru yapan vatandaşlar tarafından merakla bekleniyor. Proje çerçevesinde Tekirdağ'da toplam 6 bin 865 konut inşa edilmesi planlanıyor ve hak sahipleri kura ile belirlenecek.

Şu anda TOKİ tarafından Tekirdağ kura çekiliş tarihine dair resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, başvuru işlemlerini tamamlayan vatandaşlar, yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Kura çekilişi, hak sahiplerinin belirlenmesi açısından kritik bir süreç olarak öne çıkıyor.

2026 TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ!

2026 yılında gerçekleştirilecek TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kura çekimi takvimi, illere göre planlanmaya devam ediyor. Takvim kapsamında bazı şehirlerde kura çekimleri tamamlanmış, bazı illerde ise tarihleri henüz netleşmiş durumda. Tekirdağ'da sosyal konut başvurusu yapan vatandaşlar, kura tarihinin açıklanmasını bekliyor.

Kura süreci, adaletli ve şeffaf bir şekilde yürütülüyor. Her ilde noter huzurunda yapılan çekilişler sonrasında asil ve yedek hak sahipleri belirleniyor. Takvim yayımlandığında, vatandaşlar kura tarihlerini TOKİ resmi sitesi veya e-Devlet üzerinden öğrenebilecek.

TOKİ TEKİRDAĞ ÇEKİLİŞİNE KATILACAK İSİMLER BELLİ OLDU MU?

Tekirdağ için başvuruların ardından TOKİ Tekirdağ kura çekilişine katılacak isimler ile başvurusu reddedilen vatandaşların listesi henüz açıklanmadı. Proje kapsamında toplam 6 bin 865 konut için hak sahiplerinin belirlenmesi, kura çekilişiyle yapılacak.

Başvuruların incelenmesinin ardından noter onaylı liste, kura günü öncesinde resmi olarak yayımlanacak. Böylece Tekirdağ'da sosyal konut sahibi olmayı umut eden vatandaşlar, kendi isimlerinin listede yer alıp almadığını net şekilde görebilecek.

TOKİ TEKİRDAĞ KURA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLECEK?

TOKİ Tekirdağ kura çekiliş sonuçları, noter onayı tamamlandıktan sonra aynı gün içinde duyurulacak. Sonuçlara erişim, iki farklı platform üzerinden mümkün olacak:

TOKİ Resmi Web Sitesi: Kuraya katılan vatandaşlar, kura sonuçlarını www.toki.gov.tr üzerinden sorgulayabilecek.

e-Devlet: e-Devlet platformu üzerinden de asil ve yedek hak sahipleri kolayca öğrenebilecek.

Kura sonuçları yayımlandığında, vatandaşlar hak sahipliği durumlarını hem görsel hem de yazılı olarak teyit edebilecek. Bu sayede sosyal konut projesi süreci tamamen şeffaf bir şekilde yürütülmüş olacak.

TEKİRDAĞ'DA TOKİ KONUTLARI NEREDE, HANGİ İLÇELERDE YAPILACAK?

Tekirdağ'da TOKİ konutları, toplam 6 bin 865 adet olarak planlanmış olup ilçelere göre dağılım şu şekilde:

Merkez Tekirdağ (Süleymanpaşa): 1.000 konut

Çerkezköy: 1.300 konut

Çorlu: 1.500 konut

Ergene: 400 konut

Kapaklı: 1.500 konut

Malkara: 235 konut

Marmaraereğlisi: 60 konut

Muratlı: 200 konut

Saray: 320 konut

Şarköy: 350 konut

Bu dağılım, farklı ilçelerde sosyal konut ihtiyacının dengeli bir şekilde karşılanmasını hedefliyor. Her ilçede inşa edilecek konutlar, modern yaşam alanları ve sosyal donatılarla desteklenecek.