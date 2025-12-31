TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura heyecanı Türkiye genelinde tüm hızıyla devam ediyor. Kura çekimlerinin başlamasının ardından gözler Şanlıurfa'ya çevrildi. Peki, TOKİ Şanlıurfa kurası ne zaman çekilecek? TOKİ 500 bin konut Şanlıurfa kura takvimi! Detaylar...

TOKİ ŞANLIURFA KURASI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Şanlıurfa'da yapılacak konutlar için merakla beklenen kura çekimi tarihi henüz netlik kazanmadı. Resmi kaynaklardan yapılan açıklamalara göre, kura tarihleri TOKİ tarafından duyurulacak takvime göre belirlenecek.

Diğer şehirlerde kura çekimleri ise planlandığı şekilde devam ediyor. Örneğin:

30 Aralık: Şırnak ve Hakkari

5 Ocak: Siirt ve Van

6 Ocak: Mardin ve Ağrı

7 Ocak: Batman

Şanlıurfa'daki kura çekimi, TOKİ tarafından ilan edilecek kesin tarihe göre gerçekleştirilecek. Bu tarihler duyurulduğunda hak sahipleri, TOKİ resmi web sitesi üzerinden bilgilendirilecek ve sürece ilişkin detaylara ulaşabilecek.

TOKİ 500 BİN KONUT ŞANLIURFA KURA TAKVİMİ!

Şanlıurfa'da yapılacak TOKİ konutları kapsamında toplam 13.690 konut inşa edilecek. TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde hak sahipleri, kura sonuçlarının açıklanmasının ardından konut sahibi olabilecek.

Kura takvimi resmi açıklamalar doğrultusunda belli olacak. Kura çekimlerinin tarihi kesinleştiğinde, vatandaşlar hak kazanan kişilerin listesini ve diğer önemli bilgileri TOKİ'nin duyurularından takip edebilecek.

Projenin amacı, şehirde konut ihtiyacını karşılamak, kira ve konut fiyatlarındaki dengesizliği azaltmak ve vatandaşları modern, güvenli ve afetlere dirençli konutlarla buluşturmak olarak öne çıkıyor.

TOKİ ŞANLIURFA'DA KAÇ KONUT YAPACAK?

TOKİ 500 bin konut projesi kapsamında Şanlıurfa'da 13.690 konut yapılacak. Proje, Şanlıurfa'nın yanı sıra Türkiye genelinde farklı şehirleri de kapsıyor. Öne çıkan diğer şehirler ve konut sayıları ise şöyle:

Hatay: 13.289 konut

Kahramanmaraş: 8.195 konut

Malatya: 9.609 konut

Adıyaman: 6.620 konut

Gaziantep: 13.890 konut

Diyarbakır: 12.165 konut

Adana: 12.400 konut

Elazığ: 3.825 konut

Osmaniye: 2.990 konut

Kilis: 1.170 konut

Projenin tamamlanmasıyla birlikte, en az 2 milyon kişi uygun fiyatlı, güvenli ve modern konutlara erişim sağlayacak. Aynı zamanda Türkiye genelinde yaklaşık 300 sektörün hareketlenmesi bekleniyor.

TOKİ 500 BİN KONUT PROJESİ TAKSİT ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TOKİ 500 bin sosyal konut projesinde, hak sahipleri kura sonuçlarının açıklanmasının ardından taksit ödemelerine başlayacak. Resmi açıklamalara göre, taksit ödeme planı hak sahiplerine bildirilecek ve ödemeler banka aracılığıyla düzenli olarak alınacak.

Taksit ödemeleri genellikle hak sahiplerinin bütçesine uygun olacak şekilde aylık planlanıyor. Örneğin Kocaeli'de kura çekimi tamamlandıktan sonra, hak sahipleri ödemelerle ilgili detaylı bilgileri TOKİ resmi web sitesinden takip edebiliyor. Şanlıurfa'da da kura çekimi gerçekleştikten sonra aynı süreç yürürlüğe girecek.

Bu sayede vatandaşlar, kendi bütçelerine uygun ödeme planlarıyla ev sahibi olabilecek, şehirde konut ve kira fiyatlarındaki dengesizlikler azalacak.