TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Adıyaman kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi!

Adıyaman TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında, kura sonuçları açıklandı. Binlerce başvuru sahibi merakla beklediği asil ve yedek hak sahipleri listesine artık erişebiliyor. Peki, TOKİ Adıyaman kura sonuçları nasıl öğrenilir? TOKİ Adıyaman kura sonuçları isim listesi haberimizde!

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI

TOKİ Adıyaman kurası, 500 bin sosyal konut projesi kapsamında hak sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. Adıyaman'da inşa edilecek konutlar için kura çekilişi, noter huzurunda gerçekleştiriliyor ve asil ile yedek hak sahiplerinin listeleri açıklanıyor. Peki, TOKİ Adıyaman kura sonuçları nasıl öğrenilir ve konut fiyatları ile ödemeler nasıl olacak? İşte merak edilen tüm detaylar.

TOKİ KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

TOKİ Adıyaman kura sonuçları, asil ve yedek hak sahiplerini kapsayan tam isim listesi ile açıklanmaktadır. Kura çekilişi tamamlandıktan sonra hak sahipleri listesi, iki ana kanal üzerinden erişime açılmaktadır:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını kolayca sorgulayabilirler. Bu yöntemle asil ve yedek hak sahipleri listesini görüntülemek mümkün oluyor.

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adıyaman TOKİ kurası sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar için süreç oldukça basittir:

Kura Çekilişi Canlı İzleme: TOKİ, kura çekilişlerini YouTube üzerinden canlı yayınlamaktadır. Böylece başvuru sahipleri, kura sürecini anlık olarak takip edebilir.

Resmî İnternet Sitesi Üzerinden Sorgulama: TOKİ'nin resmi web sitesinde kura sonuçları ilan edilir.

e-Devlet Üzerinden Kontrol: e-Devlet sistemine giriş yapan kullanıcılar, T.C. kimlik numaraları ile hak sahibi olup olmadıklarını öğrenebilir.

Kura sonuçları ilan edildiğinde, Adıyaman merkez, Besni, Çelikhan, Gerger, Gölbaşı, Kahta, Samsat ve Tut ilçelerindeki hak sahipleri listesini inceleyebilirler.

TOKİ ADIYAMAN KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ!

Adıyaman 500 bin sosyal konut projesi kapsamında toplam 6 bin 620 konut inşa edilecektir. Kuraya katılmaya hak kazanan adaylar ile başvurusu geçersiz sayılanlar kura sonuçları ile belirlenir.

Asil Hak Sahipleri: Kura sonucunda konut almaya hak kazanan kişiler.

Yedek Hak Sahipleri: Asil hak sahiplerinin herhangi bir nedenle konut alma hakkını kullanamaması durumunda sıraya göre hak kazanan adaylar.

İsim listelerine hem TOKİ resmi sitesi hem de e-Devlet üzerinden erişilebilir. Canlı kura takibi sayesinde adaylar, asil ve yedek listeleri anlık olarak takip edebilirler.

ADIYAMAN TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEMELER NASIL OLACAK?

Adıyaman'da TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında farklı büyüklükte konut tipleri ve ödeme seçenekleri sunulmaktadır:

55 METREKARE 1+1 KONUTLAR

Satış Fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: %10 (180.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 6.750 TL

65 METREKARE 2+1 KONUTLAR

Satış Fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: %10 (220.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 8.250 TL

80 METREKARE 2+1 KONUTLAR

Satış Fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: %10 (265.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık Taksit: 9.938 TL

Başvuru sahipleri, TOKİ'nin sunduğu bu ödeme planları ile uzun vadede konut sahibi olma imkanına sahip olacak.