TOKİ İstanbul çekilişi ne zaman? 2026 TOKİ 500 bin konut kura çekimi takvimi!

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesinde kura süreci farklı illerde belirlenen tarihlerle devam ediyor. İstanbul TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? İstanbul'da başvuru yapan vatandaşlar ise kura çekiminin ne zaman yapılacağını yakından takip ediyor.

TOKİ 500 BİN KONUT KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekim takvimi il bazında ilerliyor. Bakanlık tarafından paylaşılan plana göre ilk kura çekimleri ocak ve şubat aylarında bazı illerde gerçekleştirilecek. Bu kapsamda 5 Ocak tarihinde Siirt ve Van'da, 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta ise Batman'da kura çekimleri yapılacak.

Açıklanan takvime göre kura süreci 18 Şubat tarihinde Kırklareli ile devam edecek. Belirlenen bu tarihler doğrultusunda kura çekimleri, TOKİ'nin ilan ettiği sıralamaya göre farklı illerde sürdürülecek. Her il için kura tarihleri ayrı ayrı duyurulurken, başvuru sahipleri kendi illerine ilişkin resmi açıklamaları takip ediyor.

TOKİ İSTANBUL KURASI NE ZAMAN?

İstanbul'da sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar için kura çekim tarihi henüz netleşmiş değil. TOKİ tarafından yayımlanan mevcut takvimde megakente ilişkin bir tarih yer almıyor. Bu nedenle İstanbul'daki kura süreci için resmi duyuru bekleniyor.

TOKİ yetkilileri tarafından yapılacak açıklama ile İstanbul kura çekim tarihinin ilan edilmesi bekleniyor. Kura çekimlerinin, belirlenen genel takvim ve sıralama doğrultusunda ilerleyeceği belirtilirken, İstanbul için tarih bilgisi TOKİ'nin duyuruları ile netlik kazanacak.

TOKİ İstanbul kura çekimi tarihi açıklandı mı?

İstanbul için kura çekim tarihi henüz açıklanmadı. TOKİ tarafından ilan edilecek resmi takvimle birlikte megakente ilişkin kura tarihi duyurulacak.

TOKİ 500 bin sosyal konut kuraları hangi illerde başladı?

Açıklanan plana göre kura çekimleri 5 Ocak'ta Siirt ve Van'da başladı. Süreç 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı, 7 Ocak'ta Batman ve 18 Şubat'ta Kırklareli ile devam edecek.

İstanbul kuraları neye göre belirlenecek?

İstanbul kura çekim tarihi, TOKİ'nin ilan edeceği takvim doğrultusunda belirlenecek. Kura süreci, diğer illerde olduğu gibi açıklanan sıra ve programa göre gerçekleştirilecek.