TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE| Elazığ TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Elazığ kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir?

TOKİ Elazığ kura çekilişi için geri sayım başladı. Şubat ayı içerisinde TOKİ tarafından yayımlanan takvime göre, Elazığ'da inşa edilecek 3.825 konut için hak sahiplerini belirleyecek ilk kura çekimi bugün gerçekleştiriliyor. TOKİ Elazığ kura çekilişi ile ilgilenen vatandaşlar, kura sonuçlarını ve çekim sürecini canlı olarak takip edebilecek. Peki, Elazığ TOKİ kura sonuçları açıklandı mı? TOKİ Elazığ kura çekimi saat kaçta, nereden izlenir? Detaylar...

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE YOUTUBE

Kura çekimi, Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda saat 11:00'de başlayacak. Hak sahipleri ve vatandaşlar, çekilişi TOKİ'nin resmi YouTube hesabı üzerinden canlı izleyebilecek. Böylece herhangi bir yerde bulunmasalar bile kura çekilişini anlık olarak takip etme imkânı buluyorlar.

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ





ELAZIĞ TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Elazığ'da gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi, hak sahiplerinin heyecanla beklediği anlardan biri oldu. Bugün yapılan kura çekilişi ile birlikte 3.825 konut için hak sahipleri belirlenmiş olacak.

TOKİ Elazığ kura sonuçları, çekiliş tamamlandıktan sonra resmi kaynaklardan duyurulacak. Hak sahipleri, TOKİ'nin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden sonuçlara ulaşabilecek. Canlı izleme imkânı sayesinde vatandaşlar, çekiliş sırasında kendi numaralarının çıkıp çıkmadığını anlık olarak görebilecek.

TOKİ ELAZIĞ KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA, NEREDEN İZLENİR?

TOKİ Elazığ kura çekimi bugün Fırat Üniversitesi Konferans Salonu'nda saat 11:00'de başlayacak. Kura çekilişi öncesinde hak sahipleri ve vatandaşlar, organizasyonun başlamasını bekliyor.

TOKİ Elazığ kura çekilişi, resmi olarak TOKİ YouTube hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. Kura çekilişini izlemek isteyenler, herhangi bir ek uygulama indirmeden, internet bağlantısı olan her cihaz üzerinden çekilişi takip edebilecek.