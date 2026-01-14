TOKİ Artvin konut kurasına katılacaklar listesi! TOKİ Artvin kura çekilişi ne zaman, saat kaçta?

500 bin sosyal konut projesi kapsamında Artvin'de yapılacak TOKİ konutları için başvurular 10 Kasım - 19 Aralık 2025 tarihleri arasında alındı. Toplamda bin 20 konutun inşa edileceği Artvin projesi için vatandaşlar, TOKİ Artvin konut kurasına katılacaklar listesi ile ilgileniyor. Peki, TOKİ Artvin kura çekilişi ne zaman, saat kaçta? TOKİ Artvin konut kurasına katılacaklar listesi açıklandı mı? Artvin TOKİ nereye yapılacak? Detaylar...

TOKİ ARTİN KONUT KURASINA KATILACAKLAR LİSTESİ!

Ancak şu ana kadar TOKİ, Artvin için kuraya katılmaya hak kazananların ve başvurusu geçersiz sayılanların isimlerini resmi olarak paylaşmadı. Liste yayımlandığında vatandaşlar, kuraya katılmaya hak kazanıp kazanmadıklarını kolayca öğrenebilecekler.

TOKİ ARTİN KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

TOKİ'nin yayımladığı takvime göre, Artvin kura çekilişi başlangıçta 11 Ocak 2026 Pazar günü planlanmıştı. Ancak kura çekilişi, 15 Ocak Perşembe 2026 gününe ertelendi.

Kura çekimi için belirlenen saat henüz resmi olarak açıklanmadı. Vatandaşlar, çekiliş saati ve detayları için TOKİ'nin resmi duyurularını takip etmelidir. Kura günü, başvuru sahipleri asil ve yedek hak sahiplerinin belirlenmesini heyecanla bekleyecek.

ARTVİN TOKİ KONUT KURA SONUÇLARI NASIL VE NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

Artvin'deki TOKİ kura çekilişi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahipleri listesi iki ana kanal üzerinden öğrenilebilecek:

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: www.toki.gov.tr

e-Devlet Kapısı: www.turkiye.gov.tr

Vatandaşlar, T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yaparak hak sahipliği durumlarını sorgulayabilecekler. Bu sayede asil ve yedek listelerde isimlerini kontrol edebilir ve sonraki ödeme sürecine hazırlanabilirler.

ARTVİN 500 BİN SOSYAL KONUTLAR NEREYE YAPILACAK?

Artvin'de inşa edilecek TOKİ konutları, projenin kapsamına göre merkez ilçeler ve bazı çevre ilçelerde hayata geçirilecek. Planlanan bölgeler:

Artvin Merkez

Ardanuç

Arhavi

Kemalpaşa

Murgul

Şavşat

Yusufeli

Bu yerleşim alanları, Artvin'in farklı bölgelerinde vatandaşların konut sahibi olmasını sağlayacak ve 500 bin sosyal konut projesinin hedeflerine hizmet edecek.

ARTVİN'DE TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT FİYATLARI NE KADAR, ÖDEMELER NASIL OLACAK NE NASIL?

Artvin'deki TOKİ 500 bin sosyal konut projesi kapsamında konut tiplerine göre satış fiyatları ve ödeme koşulları şöyle belirlendi:

1+1 KONUTLAR (55 M²)

Satış fiyatı: 1.800.000 TL

Peşinat: %10 (180.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 6.750 TL

2+1 KONUTLAR (65 M²)

Satış fiyatı: 2.200.000 TL

Peşinat: %10 (220.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 8.250 TL

2+1 KONUTLAR (80 M²)

Satış fiyatı: 2.650.000 TL

Peşinat: %10 (265.000 TL)

Vade: 240 ay

Aylık taksit: 9.938 TL

Vatandaşlar, konut tipi ve ödeme planına göre bütçelerini planlayabilir ve kura sonuçları açıklanır açıklanmaz ödemeye hazırlık yapabilirler.