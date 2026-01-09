TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ): TOKİ Antalya kura sonuçları nasıl öğrenilir? Antalya TOKİ çekilişi ne zaman?

Türkiye'nin en büyük sosyal konut projelerinden biri olan TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Antalya'da heyecan dorukta. Dar ve orta gelirli vatandaşlara düşük peşinat, uzun vade ve uygun ödeme planlarıyla sunulan konutlar için başvuru süreci tamamlandı ve kura çekilişinin tarihi netleşti. Peki, TOKİ Antalya kura sonuçları nasıl öğrenilir? Antalya TOKİ çekilişi ne zaman? TOKİ Antalya kura sonuçları isim listesi! Detaylar...

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI (TAM İSİM LİSTESİ)

Antalya'da vatandaşların merakla beklediği TOKİ kura sonuçları için geri sayım tamamlandı. Yüzyılın Sosyal Konut Projesi kapsamında Antalya'da dar ve orta gelirli vatandaşlara yönelik yapılan TOKİ başvurularının çekilişi 10 Ocak 2026 tarihinde gerçekleşecek. Kura sonucunda asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesi, TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayınlanacak.

Kura sonucunda hak sahibi olanlar, belirlenen ödeme planları ve peşinat tutarlarıyla sosyal konutlara başvuru yapabilecek. Ayrıca sözleşme süreci tamamlandıktan sonra Antalya'daki konutların inşaat çalışmaları başlayacak ve ilk teslimlerin 2026 yılı sonu ile 2027 yılı başı arasında yapılması planlanıyor.

TOKİ ANTALYA KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

TOKİ Antalya kura sonuçlarını öğrenmek isteyen vatandaşlar, birkaç farklı yöntem üzerinden hızlıca bilgilere ulaşabilir.

TOKİ Resmi İnternet Sitesi: Kura çekimi tamamlandıktan sonra asil ve yedek hak sahiplerinin tam isim listesi TOKİ'nin resmi web sitesinde yayımlanır.

TOKİ Mobil Uygulaması ve Sosyal Medya Hesapları: Başvuru sahipleri, TOKİ'nin mobil uygulaması veya resmi sosyal medya hesapları üzerinden de sonuçları takip edebilir.

Canlı Yayın ve Video Kayıtları: Antalya TOKİ kura çekimi, TOKİ'nin resmi YouTube kanalından canlı olarak yayınlanacak. Canlı yayında hak sahiplerinin isimleri anlık olarak açıklanacak.

Bu yöntemler, başvuru sahiplerinin sürecin şeffaf ve güvenilir bir şekilde yürütüldüğünden emin olmalarını sağlıyor.

ANTALYA TOKİ ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

Antalya TOKİ kura çekilişi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre 10 Ocak 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Bu çekiliş, TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Antalya için planlanan tarihtir ve diğer illerdeki çekiliş takvimine göre düzenlenmiştir.

ANTALYA TOKİ KURA ÇEKİMİ NASIL TAKİP EDİLECEK?

Antalya'daki kura çekimi süreci, Sakarya ve diğer illerde olduğu gibi tamamen şeffaf bir şekilde yürütülecek. Çekilişi takip etmek isteyen vatandaşlar şu adımları izleyebilir:

TOKİ Resmi YouTube Kanalı: Canlı yayın üzerinden kura çekimi anlık olarak izlenebilecek.

Asil ve Yedek Hak Sahiplerinin Duyurulması: Çekiliş sırasında hak sahipleri anlık olarak açıklanacak, böylece süreç hakkında güvenilir bilgi elde edilebilecek.

Sakarya örneğinde olduğu gibi, Antalya'daki kura çekilişi de herkesin erişimine açık olacak ve vatandaşlar sürecin tamamen adil bir şekilde yürütüldüğünü gözlemleyebilecek.

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİ TAKVİMİ

TOKİ 500 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında kura çekimleri 29 Aralık 2025 tarihinde başlamış olup, 27 Şubat 2026 tarihine kadar devam edecek. Antalya ve diğer illerdeki çekiliş takvimi şu şekilde planlandı:

Ocak Başı: Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu illeri

Ocak: Sakarya (7 Ocak 2026)

Ocak-Orta: Antalya (10 Ocak 2026)

Şubat: Ankara, Bursa ve Konya

Mart: İstanbul ve İzmir gibi büyükşehirler

TOKİ sosyal konutları, düşük peşinat, uzun vade ve gelir durumuna göre hazırlanmış ödeme planları ile dar ve orta gelirli vatandaşlara sunuluyor. Kura sonucu hak sahipleri sözleşme sürecini tamamladıktan sonra inşaat çalışmaları başlayacak ve konut teslimlerinin 2026 yılı sonu ile 2027 yılı başı arasında yapılması hedefleniyor.