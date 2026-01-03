TOKİ Ankara kurası ne zaman? İl il TOKİ kura takvimi!

TOKİ'nin sosyal konut projesi kapsamında yürütülen kura süreci, başvuruların yoğun olduğu illerde yakından takip ediliyor. TOKİ Ankara çekilişi ne zaman? Ankara'da başvuru yapan vatandaşlar, diğer illerde açıklanan takvimlerin ardından başkent için duyurulacak resmi açıklamaya odaklandı.

İL İL TOKİ KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ 2026

Bakanlık tarafından paylaşılan plana göre sosyal konut projesinde kura çekimleri belirlenen illerde ve tarihlerde gerçekleştirilmeye başlandı. Açıklanan takvimde ilk kura çekimleri 5 Ocak tarihinde Siirt ve Van için yapılacak. Bu tarihin ardından 6 Ocak'ta Mardin ve Ağrı'da, 7 Ocak'ta ise Batman'da kura çekimleri gerçekleştirilecek. Programda yer alan bir diğer tarih ise 18 Şubat olarak açıklandı ve bu tarihte Kırklareli için kura çekimi yapılacak.

Ankara için kura çekim tarihi ise henüz ilan edilmedi. TOKİ tarafından açıklanan bilgilere göre kura çekimleri, kurumun duyuracağı resmi takvim ve belirlenen sıralamaya göre devam edecek. Ankara'da yapılması planlanan 31 bin 73 sosyal konut için çekiliş tarihinin, ilerleyen günlerde TOKİ tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor.

TOKİ ANKARA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ Ankara kura çekimi tarihiyle ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor. Diğer iller için belirlenen tarihler kamuoyu ile paylaşılırken, Ankara'ya dair takvim henüz netleşmedi. Başkentte başvuru yapan vatandaşlar, TOKİ'nin yayımlayacağı yeni duyuruları yakından takip ediyor.

Ankara genelinde 31.073 konutun yapılması planlanıyor. Kura çekim tarihleri, Toplu Konut İdaresi tarafından ilan edilecek program kapsamında ve açıklanan sıralamaya uygun şekilde sürdürülecek. Ankara için tarih açıklandığında, bu bilginin TOKİ'nin resmi kanalları aracılığıyla paylaşılması bekleniyor.