TOKİ 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerden TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı!

Güncelleme:
Türkiye'nin en büyük konut projelerinden biri olan TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi için başvuru sayısı Murat Kurum tarafından açıklandı. Başvuru sayısını Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıkladı. Bakan Kurum'un açıklamasına göre projeye yoğun ilgi oldu ve başvuru sayısı beklenenden daha yüksek çıktı. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? İstanbul, İzmir, Ankara ve diğer illerden TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? Detaylar...

Türkiye'nin tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olarak nitelendirilen TOKİ 500 bin sosyal konut projesi, "Yüzyılın Konut Projesi" adıyla 81 ilde hayata geçiriliyor. Projenin başvuru süreci kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Peki, TOKİ 500 bin sosyal konut projesine kaç kişi başvurdu? TOKİ'ye kaç kişi başvurdu? Bakan Kurum açıkladı! Detaylar...

TOKİ 500 BİN SOSYAL KONUT PROJESİNE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada projenin vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördüğünü ve 5 milyon 314 bin kişinin başvuru yaptığını duyurdu. Bu rakam, Türkiye tarihinin en büyük sosyal konut başvuru yoğunluğu olarak kayıtlara geçti.

TOKİ'YE KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?

Başvuru süreci, 10 Kasım 2025 itibarıyla başlamış ve 19 Aralık'a kadar banka şubelerinden, 18 Aralık'a kadar ise e-Devlet üzerinden devam edecek. Başvuru yapmak isteyen vatandaşların 5 bin TL başvuru ücreti yatırması gerekiyor.

Başvuru sürecinin detayları şu şekilde:

Banka şubeleri: Ziraat Bankası, Halkbank ve Emlak Katılım Bankası üzerinden 19 Aralık'a kadar başvuru yapılabiliyor.

e-Devlet başvurusu: 18 Aralık'a kadar e-Devlet üzerinden başvurular kabul ediliyor.

Başvuru ücreti: 5 bin TL yatırılıyor, kura sonucu hak sahibi olamayan vatandaşlara ücret iade edilecek.

Başvuruların tamamlanmasının ardından kuralar 29 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında çekilecek. Böylece, hak sahipleri belirlendikten sonra inşaat ve teslim süreçleri başlayacak.

BAŞVURU SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Sosyal konut başvuruları, Türkiye genelinde geniş bir erişimle gerçekleştiriliyor. Vatandaşlar hem bankalar hem de e-Devlet üzerinden başvuru yapabiliyor. Bu kolay erişim ve uygun ödeme koşulları, başvuruların rekor seviyeye ulaşmasını sağladı.

Bakan Kurum, başvuru sürecinin büyük bir ilgi gördüğünü vurgulayarak, vatandaşlara süreç boyunca gerekli bilgileri şeffaf bir şekilde aktarmaya devam edeceklerini belirtti.

İNŞAAT VE TESLİM TAKVİMİ

Yüzyılın Konut Projesi kapsamındaki yeni sosyal konutların inşaat süreci 2026 yılında başlayacak. Proje büyüklüklerine göre konutların tamamlanma süresi 1,5 ila 2,5 yıl arasında değişecek. İlk teslimlerin ise Mart 2027 itibarıyla yapılması planlanıyor.

Projenin aşamaları şu şekilde özetlenebilir:

İnşaat başlangıcı: 2026

İnşaat süresi: 1,5 – 2,5 yıl

İlk teslim: Mart 2027

Bu takvim, vatandaşların konutlara erişim sürecini net bir şekilde öngörmelerini sağlıyor.

FİYATLAR VE ÖDEME ŞARTLARI

Kurada hak sahibi olan vatandaşlar, TOKİ ile sözleşme imzaladıktan sonra ödemelere başlayacak. Ödeme koşulları, özellikle orta gelirli vatandaşların bütçesine uygun şekilde planlandı.

Peşinat: %10

Vade: 240 ay (20 yıl)

Taksit güncellemeleri: Yılda iki kez, memur maaş artış oranına göre

Konut fiyatları bölgelere göre değişiklik gösteriyor:

İstanbul: 1 milyon 950 bin TL'den başlıyor; aylık taksit 7 bin 313 TL'den itibaren.

Anadolu illeri: 1 milyon 800 bin TL'den başlıyor; aylık taksit 6 bin 750 TL'den itibaren.

Bu fiyat ve ödeme modeli, vatandaşların uzun vadeli ve güvenli bir şekilde konut sahibi olmalarını sağlıyor.

Dilara Yıldız
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
