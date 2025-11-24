Türkiye'de sosyal konut projeleri denildiğinde akla ilk gelen kurumlardan biri olan TOKİ, vatandaşların uygun maliyetle konut sahibi olabilmesi için çeşitli projeler yürütüyor. Bu projelerde vatandaşlardan alınan başvuru ücreti ve iade süreçleri, sık sorulan konular arasında yer alıyor. Peki, TOKİ 5 bin TL sosyal konut parası iadesi nereye yapılıyor? TOKİ başvuru bedeli nasıl geri alınır? Detaylar...

TOKİ BAŞVURU PARASI İADE EDİLİYOR MU?

TOKİ projelerine yapılan başvurularda, konut sahibi olamayan veya başvuru şartlarını taşımadığı için geçersiz sayılan vatandaşların yatırdığı ön başvuru ücretleri geri iade edilmektedir. Başvuru bedeli genellikle 5.000 TL olarak belirlenmiştir.

İade süreci, ilgili projenin kura çekimi tamamlandıktan hemen sonra başlar. TOKİ ve anlaşmalı bankalar, kura sonuçlarının kesinleşmesinin ardından iade listelerini oluşturur. Genellikle kura çekiminin tamamlanmasını takip eden 5 iş günü ila 1 hafta içerisinde iade işlemleri başlatılır.

İade edilen paralar, başvuru sırasında belirtilen banka hesabına yatırılır ve başvuru sahipleri bu süreçte herhangi bir ek işlem yapmak zorunda değildir.

TOKİ BAŞVURU ÜCRETİNDEN KİMLER MUAF?

Başvuru bedeli, çoğu vatandaş için zorunlu olsa da, bazı özel durumlarda kişiler başvuru ücretinden muaf tutulmaktadır. Özellikle şehit aileleri, terör, harp ve vazife malulleri bu muafiyet kapsamında yer alır.

Bu kapsamda, muafiyet sahibi vatandaşlar, herhangi bir ücret ödemeden TOKİ projelerine başvuruda bulunabilirler. Muafiyet kriterlerinin doğrulanması için başvuru sırasında gerekli belgelerin eksiksiz teslim edilmesi gerekmektedir.

TOKİ 5 BİN TL SOSYAL KONUT PARASI İADESİ NEREYE YAPILIYOR?

Başvuru bedelinin iadesi, TOKİ 5 bin TL sosyal konut parası iadesi nereye yapılıyor sorusunun cevabı olarak öne çıkıyor. TOKİ, başvuru sahiplerinin banka hesap bilgilerini kullanarak ödemeleri doğrudan yapmaktadır.

Kura sonucu konut sahibi olamayan tüm başvuru sahipleri iade almaya hak kazanır.

İade işlemleri, anlaşmalı bankalar aracılığıyla başvuru sırasında verilen hesap numarasına yatırılır.

İşlemler genellikle kura çekiminden sonraki 1 hafta içinde tamamlanır.

TOKİ BAŞVURU BEDELİ NASIL GERİ ALINIR?

Başvuru bedelini geri almak isteyen vatandaşlar için süreç oldukça basittir. TOKİ başvuru bedeli nasıl geri alınır sorusunun yanıtı adım adım şu şekildedir:

Kura sonuçlarını kontrol edin.

Konut sahibi olmadığınız veya başvurunuzun geçersiz sayıldığı tespit edildiğinde iade hakkınız doğar.

TOKİ ve anlaşmalı bankalar, iade listelerini oluşturur.

Başvuru sırasında verdiğiniz banka hesabınıza iade işlemi otomatik olarak yapılır.

İşlem tamamlandıktan sonra banka hesabınıza yansıyan tutarı kontrol edebilirsiniz.

Başvuru sahiplerinin ekstra bir işlem yapmasına gerek yoktur, tüm süreç otomatik olarak yürütülür.