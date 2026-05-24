Tokatçı filmi ne zaman, nerede çekildi? Tokatçı filmi oyuncuları kim, konusu ne?

Tokatçı filmi ne zaman, nerede çekildi? Tokatçı filmi oyuncuları kim, konusu ne?Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Tokatçı filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Tokatçı konusu, özeti ve Tokatçı oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Tokatçı filminin detayları…

TOKATÇI FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Türk sinemasının klasik yapımlarından biri olan “Tokatçı” filmi 1983 yılında çekilmiş ve 1984 yılında vizyona girmiştir. Natuk Baytan’ın yönettiği film, Yeşilçam döneminin en bilinen komedi yapımları arasında yer almaktadır.

TOKATÇI FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri ağırlıklı olarak İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Özellikle Sarıyer Reşitpaşa, Zekeriyaköy, Yeşilköy ve Yarımburgaz Mağarası gibi farklı mekanlar film sahnelerinde kullanılmıştır.

TOKATÇI FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmin başrollerinde Kemal Sunal, Şevket Altuğ ve Nazan Saatçi yer almaktadır. Kadroda ayrıca Ali Şen, Ünal Gürel, Hakkı Kıvanç, Zeki Sezer ve birçok Yeşilçam oyuncusu bulunmaktadır.

TOKATÇI FİLMİ KONUSU NE?

“Tokatçı” filmi, sevdiği kızla evlenmek isteyen Osman’ın başlık parası toplamak için İstanbul’a gitmesiyle başlayan hikâyeyi anlatır. İstanbul’da başına gelen olaylar sonrası tokatçılığı öğrenen Osman’ın, hem dolandırıcılardan intikam alma süreci hem de sevdiğine kavuşma mücadelesi komik bir dille işlenir. 

